Julio Basulto, nutricionista: «La majoria de gent creu que menjar sa és menjar de tot»

En un moment en què es mira amb lupa tot el que mengem, Julio Basulto, nutricionista i dietista, ha publicat recentment el llibre Todos Gordos, descrit com "un manual per fer front a l'epidèmia induïda al sobrepès i la mala alimentació". L'autor explica que "hi ha seriosos interessos perquè mengem malament" i que la indústria alimentària i les polítiques que l'envolten eviten mesures que ens ajudarien a menjar bé. Amb l'objectiu de vendre més i conquistar la quota d'estómac, indueixen a la societat a una epidèmia de sobrepès.
Al llibre també parla d'analfabetisme nutricional que vol dir que hi ha pocs conceptes sòlids sobre nutrició. "La majoria de la gent creu que una dieta sana és menjar de tot", expressa el nutricionista. Per posar-hi fi, Basulto anima als lectors a consultar la guia d'alimentació de la Generalitat de Catalunya que mostra quins hàbits s'han de fer més sovint, quins s'han de canviar i quins s'han de reduir. Per exemple, canviar les begudes dolces o edulcorades per aigua de l'aixeta. Aquesta conté més magnesi i calci, és més barata i millor pel medi ambient que l'aigua embotellada, segons explica l'expert.
D'altra banda, el nutricionista ressalta el concepte de "pobresitat", que fa referència a les dificultats a les quals s'enfronten aquelles persones amb menys recursos per adquirir als aliments saludables. Perquè aquests solen ser més cars que els productes processats. Per tant, la pobresa és un concepte molt lligat amb l'obesitat.
"Fer dieta engreixa"
El sobrepès, segons explica Basulto, és "un excés de greix corporal que posa en risc la salut". Per fer front a aquesta situació és important prioritzar els aliments d'origen vegetal poc processats. I si un individu té sobrepès el primer que ha de fer és "no culpabilitzar-se, ni permetre que l'estigmatitzin", ja que, "està fora del control de l'individu", destaca el dietista. També s'haurien de fer exercicis cardiovasculars i de força per reduir el greix corporal.
Basulto detalla que l'estigmatització "es correlaciona amb poques possibilitats d'acudir al metge". Una persona amb sobrepès que es culpabilitza i que està estigmatitzada per les persones del seu voltant, és menys propensa a demanar ajuda mèdica i, en conseqüència, és més probable que mantingui hàbits poc saludables. Això últim ho explica amb l'acrònim S.A.L.T.A.R. Sedentarisme, Alcohol, Lactància, Tabaquisme, Alimentació malsana i Relacions perjudicials.
L'autor fa èmfasi en el fet que "fer dieta engreixa". Això es deu que s'entén per dieta un fet que comença i acaba, per tant, "garanteix l'efecte yo-yo i no t'educa". A més, detalla que fer dieta sota aquesta mentalitat implica perdre massa muscular. Per perdre pes, el millor és seguir unes pautes saludables com les que indica la guia alimentària de la Generalitat de Catalunya.