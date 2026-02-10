L'aliment bàsic de la dieta mediterrània que va a la baixa: «Ha disminuït prop d'un 70%»

A les cuines dels avis i les àvies no hi podien faltar llentilles, cigrons, mongetes o mongetes. En definitiva, els llegums han estat sempre un pilar bàsic de la Dieta Mediterrània, però en els darrers anys, i tal com alerten els experts, el seu consum és cada vegada menys habitual. El 10 de febrer és el Dia Mundial dels Llegums i els experts l'aprofiten per reivindicar aquests aliments com una opció senzilla, completa i accessible per cuidar l'alimentació diària.
"Les dades disponibles indiquen que el consum de llegums a Espanya ha disminuït prop d'un 70% les darreres dècades", afirma Jesús Román Martínez, president del Comitè Científic de la Societat Espanyola de Dietètica i Ciències de l'Alimentació (SEDCA). Tot i que es desconeix el motiu del descens en el consum, els experts se'n fan creus perquè és un aliment recomanat per a persones de totes les edats, des de la infància fins a l'edat adulta.
Entrant en detall, els llegums aporten proteïnes d'origen vegetal, fibra, vitamines i minerals, a més d'hidrats de carboni d'absorció lenta. La combinació afavoreix una energia més sostinguda al llarg del dia i contribueix al bon funcionament del sistema digestiu. Diferents estudis han assenyalat, a més, el seu paper en la prevenció del restrenyiment i en la protecció davant de determinades malalties del còlon.
Si es consumeixen de manera habitual dins una Dieta Mediterrània, els llegums contribueixen a mantenir un estil de vida equilibrat. El seu contingut alt en fibra afavoreix el trànsit intestinal, augmenta la sensació de sacietat i ajuda a controlar l'acumulació de greix.
Consumir amb mesura
Martínez recorda que el consum de llegums ha de ser sempre moderat i realitzat juntament amb altres aliments, respectant les quantitats màximes recomanades: entre 200 i 300 ml al dia en dones adultes sanes i entre 400 i 600 ml al dia en homes adults sans.
En aquest sentit, Román Martínez recorda que “no existeix un aliment miracle” i que els possibles beneficis sobre la microbiota intestinal depenen de la continuïtat dels hàbits: “Els canvis que es produeixen a la microbiota només es mantenen si el patró alimentari equilibrat se sosté en el temps”.