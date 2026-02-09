Els grups de persones que no haurien de menjar ni plàtans ni cireres

La fruita és un dels elements indispensables de la dieta mediterrània saludable. Són nutritives, aporten vitamines i complementen qualsevol menjada. N'hi ha de simples, com la poma o la pera, però també de sucoses o saboroses que captiven els paladars. Avui parlem dels plàtans i les cireres: dos tipus de fruita molt diferents, molt apreciats i que no tothom pot gaudir tranquil·lament.
Les cireres destaquen per la seva frescor i sabor. Riques en antioxidants i antocianines, dos elements ajuden a reduir la inflamació. A més a més, són un gran aliment pels esportistes, ja que col·laboren a combatre el dolor muscular. Com en el cas anterior, però, no tothom n'hauria de consumir per motius de salut.
Per començar, han d'evitar el consum de cireres les persones que pateixen una al·lèrgia a la proteïna coneguda com a LTP. Es troba present en aliments d'origen vegetal i en fruites, i les persones que pateixen una reacció al·lèrgica poden patir símptomes com la picor, la inflor, les dificultats respiratòries o, en el quadre més greu, un xoc anafilàctic.
Tampoc estan recomanades per aquelles persones que pateixen insuficiència hepàtica o renal, o amb problemes digestius. Per què? Doncs aquestes fruites contenen sorbitol, un component que pot causar malestar estomacal i diarrea si s'ingereix en excés. Finalment, també és evitable menjar aquestes fruites si s'és al·lèrgic al làtex, ja que contenen proteïnes similars.
D'altra banda, els plàtans són una de les més consumides pels seus beneficis per a la salut, que no són cap novetat. Són clau per al bon funcionament dels músculs, la regulació de la pressió arterial i la salut del cor. Ara bé, més enllà dels al·lèrgics o intolerants, també hi ha tres grups de persones que no n'haurien de consumir, ja que està mèdicament contraindicat.
I és que el plàtan té un alt contingut en potassi. Això pot ser positiu per a l'organisme, però no és gens recomanable per aquelles persones que pateixen insuficiència renal. Això es deu al fet que l'acumulació tòxica de potassi a la sang pot ser perjudicial per a la salut. També es demana un consum moderat d'aquesta fruita a les persones que pateixen diabetis. Això es deu a l'alt contingut en carbohidrats que hi ha en els plàtans, com pot ser la fructosa. Per últim, el plàtan tampoc és gens recomanable per a les persones que pateixen migranyes de manera habitual, en aquest cas per la presència de tiramina.
Els efectes positius del plàtan i les cireres
Ara bé, no tot són males notícies. Tant una fruita com l'altra tenen efectes positius destacables. En el cas dels plàtans, la fibra dietètica ajuda a mantenir la regularitat intestinal i preveure l'estrenyiment, mentre que els seus antioxidants també ajuden a protegir les cèl·lules del cos. De fet, un estudi publicat a la revista científica Journal of Functional Foods assegura que aquesta fruita fins i tot pot reduir el risc de patir malalties cardiovasculars i l'aparició de càncer. Això, a banda de ser una font natural de carbohidrats que proporcionen energia ràpida i sostinguda. A més, el fet que contingui triptòfan fa que pugui millorar l'estat d'ànim i reduir l'estrès i l'ansietat.
I, per la seva part, les cireres també tenen bons atributs per a les persones que no tenen restriccions mèdiques i les poden consumir sense problemes. Són riques en antioxidants i, per tant, retarden l'envelliment; diversos estudis han demostrat que tenen propietats antiinflamatòries i són una font de vitamines C i A, essencials per al funcionament de l'organisme. També són riques en fibra i poden promoure la salut cardiovascular gràcies al potassi, el magnesi i l'àcid fòlic.