El millor exercici per prevenir l'envelliment cerebral

L'envelliment cerebral és inevitable. A mesura que passen els anys es van perdent facultats arreu del cos i el cervell no n'és excepció, ni hi ha tractament farmacològic que ho eviti. Ara bé, sí que es pot alterar la velocitat a què això passa i retardar quan comença el procés.
Per fer-ho la recepta és sobradament coneguda: fer exercici periòdicament, dormir un bon grapat d'hores i tenir una dieta saludable. Dintre de l'exercici -una institució de renom en el sector de les malalties cerebrals com és la Fundació Pasqual Maragall- en recomana un de particular. Asseguren que és més profitós que la resta a l'hora d'alentir l'envelliment cerebral.
Fan referència als exercicis cognitius. Tots aquells que obliguin el cervell a treballar. Per exemple, és útil començar una nova formació acadèmica -independentment de l'edat- com pot ser l'aprenentatge d'un idioma o d'un instrument. També és recomanable fer tallers dirigits a perfeccionar habilitats concretes. La cuina, el dibuix, la pintura, o l'escriptura són casos habituals i ben útils.
Fora d'espais col·lectius, la fundació Pasqual Maragall recomana dedicar un temps de cada dia a activitats individuals que exercitin el cervell. És el cas de la lectura, els passatemps, els jocs de cartes o els jocs de taula. Petits reptes diaris que fan que el cervell no s'acomodi en la rutina.
Reduir la dependència tecnològica
Tots aquests consells particulars se sumen a un de general: mantenir una vida activa. És a dir moure's diàriament i socialitzar. A banda, els experts també insisteixen darrerament a intentar reduir al màxim la dependència tecnològica. Portat a la pràctica, això vol dir intentar recordar números de telèfon, adreces o rutes per desplaçar-se. Tot ajuda per retardar i alentir l'envelliment cerebral.