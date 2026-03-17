Els deu millors olis d’oliva verge extra de Catalunya el 2026: el rànquing definitiu

Catalunya és un país ric en moltes coses, però sobretot en vi, formatges i oli, tres elements que no poden faltar en una bona taula amb amics per celebrar qualsevol ocasió. Per aquest motiu, cada any el departament d'Agricultura elabora la Guia dels Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya, una eina que recull i valora els olis de més qualitat produïts al territori.
Aquesta guia inclou 161 referències dels millors olis d'oliva verge extra de la campanya 2025-2026, seleccionats a partir de les valoracions del Panel de Tast Oficial d'Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya, amb la col·laboració de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
La publicació ofereix informació detallada sobre cada oli, com la puntuació obtinguda, la varietat, el perfil sensorial o les diferents denominacions d'origen protegides de Catalunya. La Guia del 2026 elabora el top 5 dels millors olis d'oliva verge extra del país i diferencia entre grans i petits productors:
Grans productors
- Elixir Despinyolada Bio (Cuadrat Valley)
- Janiroc Koroneiki (Pons Tradició)
- Janiroc Lecciana (Pons Tradició)
- Janiiroc Arbequin (Pons Tradició)
- Elixir Bio (Cuadrat Valley)
Petits productors
- Salar d'Arbúcies (Molí Salar d'Arbúcies)
- Coll de l'Alba Morruda (Xavier Guilera Ximenis)
- Arbor Sacris (Miliunverd)
- Oli de Marges (L'Olivera)
- Identitat Olive Oil Empeltre (Identitat Olive Oil)
Altres reconeixements
Els 161 olis que han participat en el concurs s'han presentat a alguna de les 9 categories del certamen que inclouen els millors olis de cada varietat: afruitat verd intens, afruitat verd mitjà, afruitat verd lleuger i afruitat madur de grans productors; afruitat verd intens, afruitat verd mitjà, afruitat verd lleuger i afruitat madur de petits productors. Però cal destacar els que han triomfat en les categories de millor maridatge i millor embalatge del 2026:
Millor maridatge
- Oli Fontclara Arbequina (Zanotelli)
- Suo Tempore (Raig d'Arbeca)
- Mas Curró Vera Selecta (Agrícola Mas Curró)
Millor embalatge
- Arbor Sacris (Miliunverd)
- Janiroc Lecciana (Pons Tradició)
- Baronia de Cabacés (Cooperativa de Cabacés)