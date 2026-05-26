El canvi en els sentits que pot ser un símptoma primerenc de malaltia neurodegenerativa, segons una neurocientífica

La millora de l'esperança de vida ha fet que, als països desenvolupats, estiguin experimentant un increment de la prevalença de malalties neurodegeneratives d'aparició tardana com l'Alzheimer i altres de l'espectre de la demència. El 2024, hi havia més de 50.000 persones afectades a Catalunya, amb 24 nous diagnòstics al dia, segons les darreres dades de l'Idescat.
En molts casos, no existeix un tractament que permeti revertir els símptomes, sinó que l'abordatge de la malaltia consisteix a alentir el seu avenç i garantir la millor qualitat de vida possible per als pacients i l'entorn. En aquest sentit, els experts coincideixen a destacar la detecció precoç com la principal clau per garantir un diagnòstic favorable.
Així ho afirma també la doctora en Biologia i Neurociències, cofundadora de la Xarxa Olfactiva Espanyola i líder d'un grup de recerca que estudia el desenvolupament cerebral en el Centre de Neurociències Cajal del CSIC, Laura López-Mascaraque, en una entrevista a La Vanguardia. L'experta assenyala un símptoma inicial que pot indicar que s'està desenvolupament una malaltia neurodegenerativa com l'Alzheimer, el Parkinson o l'esclerosi múltiple.
Es tracta de la pèrdua progressiva de l'olfacte, que pot començar molts anys abans de les primeres mostres més limitants de neurodegeneració. "Això no vol dir que tothom que perdi olfacte tingui un inici de malaltia neurodegenerativa, però sí que hem observat que en molts casos, abans que apareguin els símptomes clínics, un dels primers canvis és precisament una disminució de la capacitat olfactiva", ha explicat.
Com prevenir el deteriorament cognitiu amb l'olfacte
Aquesta pèrdua de l'olfacte s'experimenta de manera molt gradual, la qual cosa en dificulta la detecció. Tot i que López-Mascaraque admet que encara hi ha molta recerca per endavant, assenyala la possibilitat que l'entrenament olfactiu i la gimnàstica cerebral en general puguin frenar l'avenç de les malalties.
De fet, això ja forma part de moltes teràpies per a pacients amb símptomes clínics i hi ha evidència científica que tenir una vida intel·lectualment activa disminueix el risc de patir afeccions neuronals. Si bé, l'experta recomana centrar-se en l'entrenament de l'olfacte, abans que en estímuls visuals o auditius.
El senyal als ulls que pot indicar risc d’Alzheimer
Sovint es diu que els ulls són un reflex de l'ànima, i ara també podrien ser-ho del cervell, segons la ciència. Diversos estudis recents apunten que l'anàlisi de la retina pot oferir pistes clau sobre el risc de patir malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer, fins i tot abans que apareguin els primers símptomes.
Segons una investigació recent publicada a la revista Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, l'ús de tecnologies basades en intel·ligència artificial permet analitzar imatges de la retina i identificar patrons associats a aquesta malaltia amb una precisió superior del 96%. Els experts expliquen que la retina no és una estructura qualsevol: forma part del sistema nerviós central i comparteix característiques amb el cervell. Aquesta connexió directa és el que la converteix en una eina especialment útil per detectar canvis neurològics.
Diversos estudis han identificat alteracions en la retina de persones amb Alzheimer, com la presència de dipòsits de proteïnes o canvis en les cèl·lules nervioses, que també es produeixen al cervell. A més, tècniques com la tomografia de coherència òptica (OCT) permeten observar els vasos sanguinis i les capes de la retina de manera no invasiva, facilitant un diagnòstic més accessible i ràpid.