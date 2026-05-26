Per què quatre helicòpters militars han sobrevolat Sabadell i Terrassa?

Diversos veïns de Sabadell i Terrassa han alertat aquest dilluns de la presència de quatre helicòpters militars sobrevolant diferents punts del Vallès. En concret, s’han pogut veure un helicòpter Chinook HT-17, un NH90 i dos EC665 Tigre de les Forces Aeromòbils de l’Exèrcit de Terra espanyol.
Les aeronaus han despertat la curiositat de molts ciutadans, que han compartit imatges i comentaris a les xarxes socials després de veure els aparells travessant el cel català i, tal com ha avançat el compte especialitzat Trànsit Aeri de Catalunya, els helicòpters es dirigien cap a Eslovàquia per participar en el relleu de soldats desplegats a la zona dins d’un operatiu de l’OTAN. Les aeronaus han aterrat a l’Aeroport de Sabadell al voltant de les 11.30 hores abans de reprendre el vol cap al migdia.
Els helicòpters també s'han deixat veure arreu de Catalunya, diversos usuaris també han informat del seu pas per municipis com Cardedeu, Castellbisbal, Palamós, Pals, Tordera o S'Agaró. A Terrassa, els helicòpters han sobrevolat la ciutat cap a les dues del migdia en direcció nord-est.
Un desplegament de l’OTAN
El moviment forma part d’una operació militar impulsada per l’OTAN en què participa l’Estat espanyol. De fet, des de fa dies, uns 1.600 militars i més de 300 vehicles s’estan traslladant cap a Eslovàquia i Hongria per participar en maniobres conjuntes amb altres exèrcits europeus.
Segons fonts militars, els exercicis han de servir per posar a prova la coordinació entre exèrcits i la rapidesa de desplegament en cas de necessitat. Des de l’OTAN també expliquen que aquestes maniobres tenen l’objectiu d’enviar un missatge de suport i reforç als països de l’est d’Europa davant l’actual context geopolític.