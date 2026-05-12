La Fiscalia demana 26 anys de presó per a Santi Laiglesia per l'assassinat d'Helena Jubany

La Fiscalia demana 26 anys de presó per a Santi Laiglesia pel crim d'Helena Jubany i la suspensió provisional del procediment judicial contra Xavier Jiménez i Ana Echaguibel, els altres dos investigats en un inici. Concretament, el Servei Jurat del Ministeri Públic ha sol·licitat a l'escrit d'acusació que ha presentat davant la jutgessa de Sabadell 20 anys de presó per Laiglesia per un delicte d'assassinat i 6 més per un de detenció il·legal.
La Fiscalia vol deixar Laiglesia com a únic encausat tot i que l'informe de criminalística de la policia espanyola va determinar que ell no va redactar les cartes anònimes que va rebre la víctima poc abans de morir. El cos va concloure que Jiménez sí que hauria participat en l'elaboració dels escrits.
Pel que fa a Echaguibel, la jutgessa ja va determinar el sobreseïment provisional, tot i que ella demana que sigui permanent. Si bé, la magistrada veu "indicis de delicte", tot i que no tenen prou entitat, ara per ara, per formalitzar una acusació.
Santi Laiglesia, el principal sospitós
El 28 de novembre de 2025, la jutgessa va ordenar presó provisional comunicada i sense fiança per a Santi Laiglesia, 24 anys després dels fets. Així, va acceptar les peticions de la Fiscalia i l'acusació particular després que es negués a respondre les preguntes de la magistrada. L'advocat de la família Jubany, Benet Salellas, assegurava que, només amb la prova de la identificació de l'ADN de Laiglesia, n'hi havia prou per dur-lo a judici, sumat als elements indiciaris que no van ser suficients el 2005 i la Fiscalia apuntava en la mateixa direcció.
La jutgessa, però, va decretar el passat 8 de gener la seva posada en llibertat gràcies al recurs presentat pel seu advocat i en contra dels arguments de la família de la víctima i de la Fiscalia. Els magistrats consideren "controvertida" la qüestió que té com a objecte "la fiabilitat o la consistència" del nou informe d'ADN que va motivar la decisió de la jutgessa, per bé que opinen que la incriminació de l'acusat no resulta "ni irracional ni arbitrària". En canvi, consideren que la jutgessa de Sabadell no justifica prou el risc de fugida de Laiglesia, per la qual cosa adopten la decisió d'admetre el recurs de la defensa i deixar-lo en llibertat.
L'assassinat d'Helena Jubany, més a prop de resoldre's judicialment
Helena Jubany va morir assassinada amb 27 anys el 2 de desembre de 2001 a Sabadell. El cadàver va ser trobat sense roba i amb cremades, amb un fort cop al cap i diverses fractures. Des del primer moment, els investigadors van descartar la hipòtesi del suïcidi i els resultats de l'autòpsia ho van confirmar. Al cos hi havia restes d'una substància tòxica en dosis 35 vegades superiors a la normal. En el moment de precipitar-se, estava pràcticament en coma i no podia llançar-se ella sola.