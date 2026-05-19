La polèmica discoteca Waka desafia l'ordre de tancament

La polèmica discoteca Waka Sabadell, situada a Sant Quirze del Vallès, manté el pols a l'Ajuntament i vol continuar obrint portes i programant sessions i espectacles malgrat que aquest dijous li expira la llicència d’activitat, arran del nou pla d’usos impulsat pel consistori. L'Ajuntament, però, insisteix que no hi haurà cap moratòria i adverteix que, si el local obre a partir de divendres, s’iniciarà el procediment per precintar-lo.
La sala, amb un aforament de fins a 3.000 persones i considerada l’últim gran reducte de l’antiga Zona Hermètica, assegura que la seva llicència “és plenament vigent” i defensa que no existeix cap ordre oficial de cessament de l’activitat. Des de la discoteca defensen que "l’única comunicació rebuda" és una carta de personal tècnic municipal que, segons argumenten, no constitueix cap acte administratiu vinculant.
L’Ajuntament de Sant Quirze, en canvi, defensa que el termini fixat pel nou pla urbanístic finalitza aquest dijous 21 de maig i que la discoteca haurà d’abaixar la persiana definitivament. L’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, ha avançat que, si el local continua operant, primer s’aixecarà acta per corroborar-ho i després "s’activarà el procediment administratiu corresponent per ordenar-ne el tancament".
Nou pla d'usos
La situació deriva d’una modificació del pla d’usos aprovada arran d’una revisió del POUM impulsada el 2021, que prohibeix les discoteques i sales de ball a les zones industrials del municipi. La normativa establia un període de cinc anys perquè els negocis afectats reconvertissin la seva activitat i, tot i que la majoria dels locals afectats ja s’han adaptat cap a la restauració o activitats vinculades a la dansa, Waka ha mantingut el model tradicional de discoteca. De fet, el local ha estat envoltat de polèmica durant anys per episodis de baralles, agressions sexuals, incidents amb armes blanques i conflictes recurrents amb el personal de seguretat, segons recorda el consistori.
Waka no cedeix
La discoteca, però no cedeix a les pressions de l’Ajuntament, la discoteca no ha cancel·lat la programació prevista per a les pròximes setmanes. De fet, Waka ha anunciat una festa per aquest mateix divendres amb Moncho Chavea, conegut com “el rei del reggaeton gitano”, i ja té previstos altres esdeveniments al juny, coincidint amb el final del curs acadèmic.