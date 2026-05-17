Junts col·loca l’exlíder d’ERC de cap de llista a Sabadell per al 2027

La militància de Junts per Sabadell ha aprovat amb un 73,5% de vots a favor treballar per una “candidatura àmplia” per a les pròximes eleccions encapçalada per Gabriel Fernàndez, l'excandidat d'ERC a la ciutat. En una assemblea celebrada aquest divendres, la formació ha anunciat oficialment que es presentarà a les pròximes municipals en coalició amb Gent de Sabadell, MesCAT i Identitat Sabadellenca.
Fernàndez, que va iniciar la seva trajectòria política com a director de Ciutadans pel Canvi -una plataforma de suport al PSC- va ser portaveu d'ERC a Sabadell fins al setembre passat, quan va deixar la formació republicana per desavinences amb la direcció. “Això no va de noms, va de projecte, ara no tocar fer política de partit, toca fer política de ciutat i de país”, ha assegurat el president local de Junts per Sabadell, Francesc Xavier Baró.
L’assemblea, a la qual va assistir el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprovat aquesta candidatura “àmplia” amb l’objectiu de “plantar cara al PSC” en les municipals de l’any que ve. “Avui hem dit que volem una proposta de ciutat que posi les persones al centre, no les sigles”, ha declarat Baró.
Aquest moviment arriba després que, al març, l’executiva local demanés als seus dos regidors, Lluís Matas i Katia Botta, que entreguessin les seves actes argumentant continuats problemes, amb “manca de coordinació política i d’espai de debat”. Els dos regidors van amenaçar Turull i Baró amb la possibilitat de presentar una querella per danys i perjudicis. A l’abril, la formació va suspendre temporalment Matas i Botta -ho va avançar el Diari de Sabadell- per desavinences internes després que no volguessin entregar l’acta voluntàriament.
Segons el comunicat de Junts per Sabadell, en l’assemblea els militants van donar suport a Turull en el conflicte amb els dos regidors, que “amb prou feines ha ocupat uns minuts”.
Més moviments de Junts
Gabriel Fernàndez, qui va ser alcaldable d’ERC l’any 2023 a Sabadell, va trencar el carnet republicà el passat mes de setembre i va negar-se a retornar l’acta al partit, motiu pel qual avui és regidor no adscrit al ple. Al novembre, Fernàndez va impulsar la plataforma Gent de Sabadell juntament amb l'exdiputada i exregidora d'Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) Carme Garcia.
Aquesta operació de Junts coincideix amb altres moviments a Sant Cugat, on Junts i Avenç Nacionalista exploren una possible coalició per als comicis de 2027. D'aquesta manera, el partit de Carles Puigdemont busca replicar l'operació que ja va fer a Manresa amb Sergi Perramon, impulsor d'aquesta plataforma conformada per antics representants del Front Nacional de Catalunya (FNC).