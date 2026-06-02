Un magistrat del Suprem i un del Constitucional, pregoners de la Festa Major de Badia

La Festa Major de Badia del Vallès tindrà aquest 206 de pregoners a José María Macías Castaño, magistrat del Tribunal Constitucional, i Sebastián Moralo Gallego, magistrat del Tribunal Suprem, dos veïns del municipi, segons explica el Diari de Sabadell. L'acte inaugural tindrà lloc el pròxim 12 de juny a les vuit del vespre a la plaça Major.
Amb aquesta elecció, l'Ajuntament vol posar en valor "trajectòries personals vinculades a la ciutat i reivindicar el talent sorgit d'un municipi". Macías i Moralo van créixer a Badia i el consistori els presenta com un exemple de "l'ascensor social" que han representat l'educació, els serveis públics i les oportunitats generades durant les darreres dècades.
De fet, segons ha avançat l'Ajuntament, tots dos aprofitaran el pregó per transmetre un missatge centrat en la igualtat d'oportunitats, l'esforç personal i el vincle amb el municipi que els va veure créixer. L'elecció dels dos magistrats s'afegeix a la llarga llista de badiencs reconeguts, com l'exfutbolista Sergio Busquets o el mago Pop (Antonio Díaz).
Reconeixement als esportistes locals
Abans del pregó, a les 19:15 hores, la terrassa de l'Ajuntament acollirà l'acte de reconeixement als esportistes i clubs esportius de Badia que han destacat durant la temporada. Aquest homenatge servirà de prèvia a l'inici oficial de la Festa Major, que durant diversos dies omplirà els carrers del municipi d'activitats culturals, musicals i lúdiques per a tots els públics.