La defensa de Laiglesia demana «més temps» per respondre a les acusacions pel cas Jubany

La defensa de Santi Laiglesia ha demanat més temps per presentar el seu escrit de defensa en la causa per l’assassinat d’Helena Jubany, morta ara fa gairebé 25 anys a Sabadell. La petició arriba després que la Fiscalia i l’acusació particular presentessin els seus escrits, en què sol·liciten 26 anys de presó per a Laiglesia i una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima.
Segons l’advocat defensor, encara estan pendents d’un contrainforme d’ADN encarregat a un institut de les Canàries, amb l’objectiu d’intentar rebatre les proves genètiques que incriminen l’acusat. Per això, la defensa reclama que s’enviï tota la documentació tècnica, arxius i mostres utilitzades per la Policia Nacional en les anàlisis originals.
En aquest sentit, l'advocat de Laiglesia considera insuficient el termini actual de cinc dies i demana que se n’obri un de nou d’almenys vint dies per poder respondre adequadament a les acusacions. La defensa argumenta que la causa presenta una “complexitat tècnica elevada" i recorda que l’expedient judicial supera les 4.400 pàgines.
L'acusació de la Fiscalia
La Fiscalia demana 26 anys de presó pel crim d'Helena Jubany i la suspensió provisional del procediment judicial contra Xavier Jiménez i Ana Echaguibel, els altres dos investigats en un inici. Concretament, el Servei Jurat del Ministeri Públic ha sol·licitat a l'escrit d'acusació que ha presentat davant la jutgessa de Sabadell 20 anys de presó per Laiglesia per un delicte d'assassinat i 6 més per un de detenció il·legal.
La Fiscalia vol deixar Laiglesia com a únic encausat tot i que l'informe de criminalística de la policia espanyola va determinar que ell no va redactar les cartes anònimes que va rebre la víctima poc abans de morir i que Jiménez sí que hauria participat en l'elaboració dels escrits.
L'assassinat, més a prop de resoldre's
Helena Jubany va ser assassinada amb 27 anys el 2 de desembre de 2001 a Sabadell. El cadàver va ser trobat sense roba i amb cremades, amb un fort cop al cap i diverses fractures. Des del primer moment, els investigadors van descartar la hipòtesi del suïcidi i els resultats de l'autòpsia ho van confirmar. Al cos hi havia restes d'una substància tòxica en dosis 35 vegades superiors a la normal. En el moment de precipitar-se, estava pràcticament en coma i no podia llançar-se ella sola.