Un tiroteig i tres incendis: escalada de tensió al nord de Sabadell

Continuen els successos al barri de Can Puiggener de Sabadell. Hores després que una persona resultés ferida en un tiroteig al carrer de Joan Balart aquest dijous a la nit, aquest divendres a la tarda s'han produït tres incendis a la mateixa zona. Segons informa el Diari de Sabadell, aquests incendis haurien estat provocats per la família del ferit, que ha volgut venjar-se després del succés d'ahir a la nit. Cap dels incendis, però, ha causat ferits.
Concretament, aquest dijous a la nit una persona va resultar ferida en un tiroteig que va succeir en aquest barri del nord de la ciutat cap a les nou de la nit. Arran dels fets, fins al punt s'hi van desplaçar diverses patrulles de Seguretat Ciutadana dels Mossos, així com efectius de la Policia Local i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La víctima va ingressar a l’hospital Parc Taulí, però no es tem per la seva vida.
Després del tiroteig, els autors haurien fugit en una furgoneta, segons ha pogut saber el Diari de Sabadell. La principal hipòtesi apunta que el succés hauria estat provocat per una disputa entre dos clans familiars. Mentre els Mossos d'Esquadra han obert una investigació, aquest divendres a la tarda s'han registrat tres incendis en només mitja hora a la mateixa zona.
El primer avís per foc ha saltat a les 15.54 hores, quan els Bombers s'han desplaçat amb set dotacions al passeig de la Vinya per apagar un incendi en els baixos d'un pis. A les 16 hores s'han tornat a originar flames en la planta baixa d'un altre domicili del mateix carrer de Joan Balart, on ahir es va produir el tiroteig. També s'hi han desplaçat sis dotacions del cos d'emergències. Finalment, a les 16.32 hores, un tercer incendi ha afectat la porta exterior d'una casa al carrer d'Amílcar Barca. Afortunadament, en cap dels tres casos s'han hagut de lamentar ferits.
Més presència de la policia
Els veïns del barri expliquen al Diari de Sabadell que tots aquests fets estarien relacionats amb un conflicte entre dos grups que fa dies que "s'anava coent". Ara, la família de la persona que hauria ocasionat el tiroteig d'ahir ha marxat del barri. Els residents del barri de Can Puiggener de Sabadell expliquen que són diverses les persones de la zona que tenen armes de foc a casa i que no és estrany sentir trets a l'aire durant les nits.
En aquest sentit, els veïns reclamen més presència i protecció per part de la policia, sobretot en horari nocturn. “Les lleis són massa laxes, la policia i el veïnat coneix els delinqüents del barri, els detenen i l'endemà tornen a ser al carrer”, lamenten.