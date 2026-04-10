Moviments a Sabadell de cara a les eleccions municipals del 2027. El moviment Gent de Sabadell, que encapçala l'excandidat d'ERC Gabriel Fernández, prepara una candidatura conjunta amb Junts i Alhora, tal com han anunciat aquest divendres en un comunicat. La futura coalició podria compta també amb la participació de MESCat-Independentistes d'Esquerra, que opera com a branca progressista de Junts, i la formació independent Identitat Sabadellenca. La Crida, marca de la CUP a Sabadell, ha participat de les converses però a descartat participar-hi i ERC directament no ha volgut parlar-ne.
Gent de Sabadell, impulsat per Fernández i el sector autodefinit com l'esquerra de Junts, va obrir a principis d'any un cicle de converses per mirar de teixir una candidatura unitària de l'independentisme per al 2027 per intentar competir contra l'alcaldessa socialista Marta Farrés. "Pot transformar l'escenari electoral a Sabadell i traslladar una esperança a tota la gent independentista de Sabadell que avui pot sentir-se òrfena", ha apuntat Carme Garcia Suàrez, presidenta de Gent de Sabadell i també exregidora i exdiputada al Congrés per Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).
De moment, després d'aquesta primera ronda de contactes, són Junts, Alhora, MESCat i Identitat Sabadellenca qui ha mostrat interès de teixir la candidatura unitària. Caldrà veure si s'acaba certificant en el pròxim any que queda fins als comicis, però a la ciutat fa mesos que sona que Gabriel Fernández, candidat d'ERC el 2023, podria concórrer ara amb Junts. En les converses hi han participat l'ANC, Òmnium, el Consell de la República i la direcció nacional de Poble Lliure, col·lectiu de la CUP, però tots han decidit mantenir-se al marge de la confecció de la candidatura. ERC, al seu torn, anirà en solitari i ja té candidata, Sílvia Renom, que ha agafat el relleu de Fernández al consistori.
Cal recordar que Marta Farrés va guanyar les eleccions del 2023 amb solvència i va aconseguir la majoria absoluta amb 14 regidors dels 27 que conformen el plenari de l'Ajuntament de Sabadell. Per darrere va quedar ERC amb tres regidors, que en va perdre quatre respecte als comicis del 2019. Pel que fa a la resta de formacions, el consistori està molt fragmentat amb tres regidors de la Crida (CUP), dos de Junts, dos d'En Comú Podem, dos de Vox i un del PP.