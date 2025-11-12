La militància de Junts per Sabadell acorda trencar el govern amb el PSC amb divisió interna

Junts ha decidit sortir del govern de Sabadell i trencar l'acord amb el PSC després que la militància ho hagi aprovat molt dividida, amb un 54,39% dels vots favorables. La decisió de la militància és vinculant i "ha de ser acatada", tal com subratlla el partit, però el fins ara tinent d'alcalde, Lluís Matas, ha explicat al Diari de Sabadell que, juntament amb l'altra regidora juntaire, Katia Botta, consideren l'opció de continuar com a no adscrits i desobeir l'ordre.
Els dos regidors de Junts a l'Ajuntament de Sabadell s'han mostrat crítics amb la "deriva" del partit i han anunciat que es prenen uns dies de reflexió per decidir quina postura adopten. Mata fa temps que està en desacord amb els passos de la formació, a qui acusa d'estar-se oblidant de fer política, d'estar al servei de la gent i posar Sabadell per sobre de qualsevol altre interès.
I és que la votació ha comptat amb la participació de 57 persones, 31 de les quals han optat per trencar el pacte de govern i 26 per mantenir-lo, uns resultats que mostren la divisió d'opinions interna de la formació. Ara, Matas i Botta consultaran amb el seu equip i amb l'alcaldessa de Sabadell, la socialista Marta Farrés, per prendre després la decisió que considerin més oportuna.
PSC-Junts, en coalició a Sabadell des del 2023
Junts va entrar al govern de Sabadell l'octubre del 2023, quan Marta Farrés els va obrir la porta de l'executiu local socialista sense necessitat de comptar amb els seus dos regidors, donat que el PSC va obtenir una majoria absoluta amb 14 dels 27 representants al ple. La suma seguia les petjades del mandat 2019-2023, quan els socialistes governaven amb majoria amb la regidora Marta Morell, primer de Podem i, un cop expulsada, com a regidora no adscrita.
Tot i aquesta majoria, Farrés va teixir aliances primer amb la llavors regidora Lourdes Ciuró, i quan aquesta va ser nomenada consellera de Justícia al Govern de Pere Aragonès, la bona sintonia va seguir amb el regidor Lluís Matas. Ja en el present mandat, Matas, juntament amb la regidora juntaire Katia Botta, van sumar-se a l'executiu sabadellenc.
No obstant això, la direcció local de Junts considera que no té prou visibilitat al govern de Farrés i que no es respecten els acords, un posicionament que no comparteixen els dos regidors electes i el seu entorn. La formació creu que l'entesa, que partia d'una premissa per transformar la ciutat des d'una perspectiva moderna, sobiranista i centrada en el benestar ciutadà no es correspon amb la realitat.
Per aquest motiu, al juliol es va impulsar una consulta interna que va estar marcada pel boicot de l'entorn dels dos regidors, i en què van participar 45 del centenar de militants que té el partit a la ciutat. El resultat, però, va ser de 36 vots a favor de sortir del govern, 8 en contra i 1 abstenció. Aquesta vegada el resultat ha estat molt més ajustat, amb 31 vots a favor de trencar el pacte i 26 en contra.
Matas, que ja va defensar el seu projecte de ciutat en un acte públic a l'octubre, així com el manteniment al govern municipal, ha difós en les darreres hores un vídeo a xarxes juntament amb la regidora Botta i el tècnic del grup municipal, Quim Carné, en què defensa seguir al govern local per mantenir el full de ruta pactat i fer realitat aquells aspectes de ciutat que la formació considera essencial. Entre els aspectes que destaca en el vídeo, hi ha la projecció del Museu Tèxtil, de l'escola de restauració comarcal, el campus de la Vida i la Salut a l'Artèxtil o la ronda Nord.