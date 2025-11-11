El Govern conclou que el gag catalanòfob de Barcelona no és un delicte d'odi

El gag catalanòfob de l'Ajuntament de Barcelona que va aixecar polseguera el passat estiu no és un delicte d'odi. Això és el que ha conclòs el Govern arran d'un informe del Gabinet Jurídic que s'ha donat a conèixer aquest dimarts. Els fets van ocórrer durant la presentació de l'Informe de les Discriminacions 2024 i l'executiu va expressar el seu "profund malestar" per una obra que, segons els partits i entitats independentistes, era un "menyspreu" i una "ridiculització" dels drets lingüístics dels catalans.
La CUP va demanar llavors al Govern que denunciés la companyia Teatro Sin Papeles davant la Fiscalia per un delicte d'odi i ara han obtingut la resposta. En una pregunta parlamentària del diputat anticapitalista Dani Cornellà, el Govern explica que es va sol·licitar un informe al Gabinet Jurídic de l'executiu per analitzar si hi havia delicte d'odi. El passat 2 d'octubre es va resoldre que no s'havia comès cap delicte i que la representació teatral s'emmarcava en la llibertat d'expressió i de creació artística.
Més enllà que l'esquetx denominat "Esas latinas" no tindrà recorregut legal, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, considera que el seu contingut "tergiversa greument" la realitat lingüística de Catalunya. "Fomenta l’animadversió contra la llengua catalana i intenta promoure estereotips i discursos que perjudiquen la cohesió social", segons diu el conseller, precisament en un tema tan sensible com el de les discriminacions lingüístiques.
L'esquetx catalanòfob de Barcelona
A la presentació de l'informe anual de l'Observatori municipal contra les Discriminacions, un acte presidit per la tinent d'alcalde Maria Eugènia Gay, es va representar una peça teatral d'una companyia formada per un col·lectiu de dones immigrades d'origen llatinoamericà. Segons l'Ajuntament, expressaven "la seva mirada sobre algunes de les situacions que viuen les persones d'origen estranger quan arriben a la ciutat i que elles perceben com a discriminatori".
A l'obra, una persona intenta, en castellà, que l'atenguin serveis mèdics i administratius públics, sense èxit. En ambdós casos se li exigeix el coneixement del català, i la persona acaba atenent l'exigència obtenint el títol de C2. Després, però, tampoc aconsegueix obtenir feina, perquè en una suposada empresa se li indica que es demanava un perfil "nadiu". L'Ajuntament, davant la polèmica creada, va assumir l'error de no haver supervisat quin seria el caràcter de l'obra i va demanar disculpes a qui s'hagués ofès.