La CUP creu que la nova Rodalies és «una maniobra de màrqueting» i en reclama la gestió «100% catalana»

La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha assegurat que la constitució de la nova empresa Rodalies de Catalunya aquest dilluns és "una maniobra de màrqueting" que no solucionarà els problemes que tenen els trens al país. En roda de premsa, ha reclamat una gestió "100% catalana" del servei i ha desconfiat de les millores que se suposa que ha d'aportar la nova societat. També s'ha referit al nou model de finançament anunciat la setmana passada pel govern espanyol i l'ha considerat un cúmul de renúncies respecte del que ERC havia plantejat. "Van prometre un concert econòmic i la recaptació de l'IRPF i d'això no en tenim res de res. Tenim un cafè per a tots", ha lamentat.\r\n