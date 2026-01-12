Junts compara Rodalies amb el finançament: «L'Estat tindrà la clau de la caixa i dels trens»

"La ministra Montero continuarà tenint la clau de la caixa i el ministre Puente continuarà tenint la clau dels trens". Així s'ha expressat Junts per equiparar l'"estafa" de la nova empresa de Rodalies amb l'acord del nou finançament. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de la formació, ha assegurat en roda de premsa que veuen un paral·lelisme entre les dues carpetes que ha negociat ERC amb els socialistes i que tots dos assumptes han acabat "descafeïnats" respecte a l'acord inicial. Des de Junts consideren que es tanquen carpetes importants "amb mínims" i que això suposa que no es podran tornar a negociar "durant molts anys". "Perdem una oportunitat històrica pel pes dels partits independentistes a Madrid", ha lamentat Vergés, que ha contraposat la proposta de finançament d'ERC amb la seva del concert econòmic. Segons ha detallat el portaveu de Junts, el seu pal té tres pilars: la recaptació catalana del 100% dels impostos, pagar a l'Estat només pels serveis que ofereix i que la quota de solidaritat amb la resta de l'Estat es decideixi des de la Generalitat. "No és demanar la lluna, és demanar el que tenen bascos i navarresos", ha dit Vergés. Informa Lluís Girona.\r\n