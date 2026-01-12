Sánchez reivindica el nou finançament i promet que s'esforçarà per convèncer Junts

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a totes les formacions polítiques perquè donin suport a la proposta de finançament singular i deixin al marge el partidisme. "Espero que ho puguem tirar endavant", ha afirmat, i ha promès que "suarà la samarreta" per aconseguir els vots de Junts. "Tenim experiència contrastada a tirar endavant coses que inicialment poden semblar difícils", ha afirmat Sánchez en una roda de premsa aquest dilluns. És la primera vegada que el president espanyol es pronuncia sobre l'acord de finançament singular després de la reunió amb Oriol Junqueras la setmana passada a la Moncloa. Junts ha dit que votarà en contra de la proposta perquè "no és un concert", si bé la proposta dels juntaires tampoc té majoria necessària per tirar endavant. Sánchez ha remarcat que, amb l'acord el nou model, "tothom hi guanya". Concretament, Catalunya sumaria 4.700 milions d'euros més cada any i es respectaria el principi d'ordinalitat segons població ajustada.\r\n