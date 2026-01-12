Rodalies de Catalunya ja és una realitat: i ara què?

Rodalies de Catalunya SME SA. Aquest és el nom de la nova empresa mercantil, participada per la Generalitat i per Renfe, i que té l'encàrrec de gestionar Rodalies arran del traspàs pactat per ERC i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez l'any 2023. La negociació no ha estat senzilla, sobretot per la complexitat jurídica, però ara la nova companyia ja és una realitat, escenificada aquest dilluns a Palau amb el president, Salvador Illa, i el ministre de Transports, Óscar Puente, i amb la signatura del pacte de socis per part de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el president de Renfe, Álvaro Fernández. Aquesta setmana s'anirà al notari i es farà la primera reunió del consell d'administració de la nova operadora, amb Òscar Playà com a conseller delegat, que progressivament anirà assumint la gestió de tot el sistema de Rodalies, amb l'horitzó posat a 2027.
I ara què? Les actuacions immediates són elaborar l'inventari en un termini d'un mes (feina que haurà de fer Renfe i lliurar-lo a la Generalitat) i obtenir les autoritzacions per poder operar, tant la llicència ferroviària o com les que fan referència la seguretat. Aquest és un punt especialment important, que s'anirà tramitant durant el 2026, sense un calendari concret. Alhora, el consell d'administració haurà d'elaborar el pla estratègic i de negoci, on es definiran els pressupostos i s'aterraran les prioritats de l'organització. Serà a partir de 2027 que, progressivament, la nova companyia començarà a gestionar el servei. En paral·lel, s'avança en el traspàs de la infraestructura -propietat d'Adif-, començant per l'R1.
El president Illa i el ministre Puente han presidit la creació de la nova companyia amb una reivindicació de la bona coordinació entre governs i la voluntat de consens a l'hora de prendre decisions. De fet, els mateixos estatuts de la companyia miren d'afavorir aquesta presa de decisions per majories àmplies, i les qüestions estratègiques necessitaran majories reforçades. Una de les incògnites és que passarà quan la bona sintonia entre Palau i Moncloa no existeixi. En una entrevista a Nació, Pere Macias, comissionat de Rodalies, insistia que l'empresa és prou robusta per aguantar canvis de governs i que aquest tipus solen quedar al marge de la baralla política del dia a dia.
Illa, en un discurs en català i castellà, ha celebrat l'acord per Rodalies de Catalunya, que se suma al pacte del finançament de la setmana passada. "És positiu per a Catalunya i per al conjunt d'Espanya", ha reblat. El president ha agraït la feina al ministre Puente i a l'equip del ministeri de Transport per avançar en el traspàs. "Hem de reinvidicar la política de l'acord i que compleix la paraula donada; estem complint", ha insistit Illa, que ha rebutjat la política de la "confrontació". "El traspàs de Rodalies és un dels reptes més complexos, però és aquí on es mesura la voluntat d'un govern", ha dit, davant també de representants d'ERC com l'exconseller i negociadora Ester Capella.
El president ha insistit que la prioritat és millorar el servei. "Estem resolent Rodalies", ha dit, i ha reivindicat la recepta de la "col·laboració", amb "exigència i autoexigència". L'estratègia del Govern passa per inversions, trens i governança. "Rodalies de Catalunya és un canvi de paradigma", ha dit, i ha insistit que el traspàs és necessari per a la "gestió de proximitat" i la "professionalització".
Puente es conjura per culminar les inversions
El ministre Puente ha ressaltat que l'empresa "neix de l'acord" i la cooperació entre administracions per "sumar capacitats, prestar un millor servei i acostar la gestió al territori". Ha assegurat que els dos governs comparteixen l'objectiu de millorar el servei i invertir més en Rodalies. "És part de la vida de la gent", ha afirmat el dirigent socialista. Per al govern espanyol, avui s'obre una "nova etapa" de col·laboració institucional després d'una negociació lenta i complexa. "Hem resolt el finançament", ha recordat. Des que es va signar l'acord, el Govern ha ingressat 745 milions d'euros per a Rodalies. També ha augmentat la inversió en Rodalies, després d'anys d'infrafinançament. "Estem compromesos amb el pla d'inversions", ha dit. Hi ha 200 actuacions en marxa amb l'horitzó de 2030, amb 1.250 milions d'euros ja executats.
Ara, se signa l'acord de socis, que defineix "les regles del joc" entre les parts. "És un equilibri adequat; s'acosta la gestió al territori amb capacitat de Catalunya per decidir; es manté la seguretat del servei i es protegeixen absolutament els drets laborals dels treballadors", ha dit el ministre. Puente ha insistit en la protecció dels treballadors -reticents al traspàs- i ha fet una defensa de Renfe i la seva feina, malgrat les mancances evidents en el servei que, en part, són responsabilitat també de Renfe. El ministre ha dit que la qualitat del servei està millorant gràcies a la millora de la gestió d'operacions. "La gestió millorarà, però cal culminar les inversions i trens nous per renovar la flota", ha dit, i ha assegurat que el govern espanyol és "conscient" de la situació.
Qui és qui al consell d'administració
Qui formarà part del consell d'administració? La consellera de Territori, en aquest cas Sílvia Paneque, serà la presidenta de la companyia, però el nom clau és Òscar Playà, conseller delegat i qui dirigirà Rodalies de Catalunya. És el director general de la xarxa de Metro de Transports Metropolitans de Barcelona, i amb àmplia experiència en organitzacions relacionades amb la mobilitat. Per part de la Generalitat, que tindrà majoria en aquest consell -no pas en la junta d'accionistes-, hi haurà Pere Macias, comissionat de Rodalies; Marc Sanglas, exsecretari de Mobilitat del Govern d'ERC i un dels negociadors dels republicans; i Teresa Torres, economista amb experiència a Renfe i a Infraestructures de la Generalitat. El Govern ho aprovarà aquest dimarts.
Per la banda de Renfe, els integrants seran Marta Torralvo, responsable d'Economia i Finances de l'operadora espanyola; Miguel Ángel Vicente, actual director general de Renfe Viajeros; Luis Manuel Suárez, director general de Renfe Ingeniería y Mantenimiento. Fonts de Renfe assenyalen que s'ha optat per perfils de màxim nivell per integrar el consell d'administració de la nova mercantil. L'operadora espanyola cedeix un lloc als representants dels treballadors, que serà rotatòria i, aquest any, serà per Raquel González, membre d'UGT. Mantenir la pau social ha estat una de les prioritats, per l'amenaça de vagues en contra del traspàs.
Trens, maquinistes i l'R1
En paral·lel a tot això, la Generalitat continua treballant per formar maquinistes i altres treballadors ferroviaris a Catalunya, per dependre menys dels maquinistes espanyols i afrontar les necessitats de personal derivades del traspàs. Un dels elements que expliquen la majoria accionarial de Renfe és, precisament, la necessitat de tenir tranquils els treballadors, amb por de perdre drets laborals -com la mobilitat- en cas que se segregués l'operadora espanyola.
Alhora, també s'està a l'espera dels 110 trens nous, que han de començar a operar aquest 2026 i ja es troben en període de proves mentre s'ultima el certificat de seguretat. Són trens que es fabriquen a Catalunya, a Santa Perpètua de Mogoda. Però en l'acord del traspàs és fonamental la infraestructura: en aquest cas, el traspàs de l'R1 avança favorablement, ja hi ha enllestit l'inventari, i aviat hi haurà novetats, segons informen fonts del Govern, d'ERC i de Renfe. El model de R1 servirà per a la resta de línies que s'han de traspassar, començant per la de Puigcerdà, la del Garraf i la de Manresa-Lleida.