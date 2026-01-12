Junqueras demana una reunió amb Puigdemont per tractar el nou finançament

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat mantenir una reunió al president de Junts, Carles Puigdemont per parlar sobre el nou finançament acordat amb el president espanyol, Pedro Sánchez, i la recaptació de l'IRPF, així com de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident a Catalunya. Segons ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, la trobada encara no té data, però ha fet entendre que hauria d'arribar abans que el finançament arribi al Congrés, on calen els vots de Junts perquè tiri endavant.
De moment, Junts rebutja el nou finançament perquè no és un concert econòmic, tot i que Antoni Castellà, vicepresident del partit, va obrir la porta a negociar per transitar cap a aquest concert. Amb tot, lamenten que Catalunya "hi torna a perdre" perquè ni tan sols hi ha una clàusula d'excepció dins la Lofca -la llei que regeix el finançament autonòmic- per tal que la Generalitat quedi al marge del sistema comú, a més de considerar que l'ordinalitat no està garantida.
Al seu torn, el portaveu i sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha assenyalat que l'acord "dibuixa elements que clarament concerten" i que el model garanteix l'ordinalitat malgrat no estar per escrit. En una entrevista a La 2 Cat i Ràdio 4 aquest dilluns, ha destacat que Catalunya acabarà gestionant prop del 80% de l'IVA i la recaptació del 100% de l'IRPF.
Mentrestant, Junqueras també es reunirà aquest dijous amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, a qui ha retret "l'enorme irresponsabilitat" de "menystenir" la importància d'un acord sense conèixer-lo. I és que Sánchez Llibre l'ha titllat de “clarament insuficient” i ha considerat que el model no resol els dèficits històrics i estructurals de Catalunya, alhora que tampoc garanteix una inversió adequada en infraestructures.
Junqueras vol convèncer Puigdemont: "L'acord s'assembla bastant a un concert"
El líder d'ERC ha defensat que el pacte "s'assembla bastant" al que s'entén com a concert econòmic i ha recordat a Junts que, perquè un model de finançament tiri endavant, necessita el suport de diversos partits del Congrés. "Si Junts vol demostrar voluntat d'entesa, segur que votarà a favor de la condonació del deute del FLA. Comencem per aquí", ha avisat.
Junqueras també ha apujat el to i, sense voler dirigir-se a un partit en concret, ha demanat no insultar i no faltar el respecte. "Ho dic per la gent que creu que a Catalunya se l'ajuda fent tuits i no portant 4.700 milions d'euros", ha reblat.
Junqueras es va reunir amb Sánchez per negociar el finançament
D'altra banda, Junqueras ha confirmat que s'ha reunit amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant el procés de negociació del finançament. "Pel bé de Catalunya ens reunim si fa falta a l'infern. I per defensar Catalunya amb tothom i a tot arreu", ha dit.