El bloc PP-Vox arrasaria a les eleccions espanyoles amb l'extrema dreta disparada, segons dues enquestes

PP i Vox quedarien uns 30 escons per sobre de la majoria absoluta al Congrés i superarien PSOE i Sumar per 94 si se celebressin unes eleccions espanyoles, tal com indica una enquesta de NC Report publicada a La Razón aquest dilluns. De la mateixa manera, una altra enquesta de 40dB per a El País recull que l'extrema dreta espanyola es dispararia un 18% i es quedaria a quatre escons de duplicar els representants que va obtenir als darrers comicis del 2023.
El bloc de la dreta i l'extrema dreta espanyola sumaria entre 36 i 41 escons més que en les últimes eleccions, quan es van quedar a sis seients de poder formar un govern de coalició. La clau principal, segons les enquestes, és la forta desmobilització de les esquerres, del 10,7% dels votants del PSOE, que perdrien una quinzena de seients fins als 103-105, i del 12,9% dels de Sumar, que s'enfonsarien fins als 10 (el 2023 en va obtenir 31).
Al seu torn, Podemos tampoc podria aprofitar la caiguda de la formació de Yolanda Díaz per recuperar el pes que va arribar a tenir. Tot i que comptaria amb el suport del 20% dels votants de Sumar, aconseguirien entre 2 i 3 diputats, amb un 4,4% dels vots. I és que la desmobilització que mostren les enquestes seria transversal a tota l'esquerra espanyola.
ERC i Junts mantindrien els escons i perdrien tota la influència
Pel que fa a les formacions catalanes, ERC i Junts tornarien a obtenir 7 escons, sense guanyar-ne i perdre'n cap. El que sí que perdrien seria tota la influència sobre l'executiu, ja que el bloc d'investidura de Pedro Sánchez desapareixeria i PP i Vox gaudirien de majoria absoluta en cas de formar un govern de coalició.
Aquests resultats arriben en plena negociació del finançament singular per a Catalunya acordat per ERC i el PSOE i que ara ha de passar pel Congrés, on necessitarà el suport de Junts per tirar endavant. Els de Carles Puigdemont parlen d'un acord "vergonyós", però s'obren a negociar-lo per "transitar" cap al concert econòmic que defensen.
Una altra carpeta encara oberta és el de l'aplicació de l'amnistia per a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull. Mentre que el president d'ERC enfronta els pròxims comicis espanyols amb la voluntat de ser el candidat republicà, el de Junts és davant l'any clau del retorn de l'exili.