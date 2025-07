Polèmica per la representació d'una obra de teatre catalanòfoba en un acte de l'Ajuntament de Barcelona

Les xarxes han bullit aquesta tarda amb el vídeo d'una obra de teatre catalanòfoba representada en un acte de l'Ajuntament de Barcelona. La situació ha escalat fins al terreny polític i Junts per Barcelona ha exigit una disculpa pública de Jaume Collboni mentre Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua denuncien la "ridiculització" i el "menyspreu" de l'Ajuntament als drets lingüístics dels catalans.

Anem a pams. A la presentació de l'informe anual de l'Observatori municipal contra les Discriminacions, un acte presidit per la tinent d'alcalde Maria Eugènia Gay, es va representar una peça teatral d'una companyia formada per un col·lectiu de dones immigrades d'origen llatinoamericà. Segons l'Ajuntament, "expressen la seva mirada sobre algunes de les situacions que viuen les persones d'origen estranger quan arriben a la ciutat i que elles perceben com a discriminatori".

A l'obra, una persona intenta, en castellà, que l'atenguin serveis mèdics i administratius públics, sense èxit. En ambdós casos se li exigeix el coneixement del català, i la persona acaba atenent l'exigència obtenint el títol de C2. Després, però, tampoc aconsegueix obtenir feina, perquè en una suposada empresa se li indica que es demanava un perfil "nadiu".

Crítiques polítiques i d'entitats

A mesura que el vídeo ha anat corrent per xarxes les reaccions han anat apareixent. Un dels més contundents ha sigut el regidor juntaire Joan Rodríguez que defensarà un prec a la Comissió de Drets Socials del consistori per "rebutjar" unes peces teatrals que acompanyaven la presentació de l'informe que, segons el partit, ridiculitzaven i escarnien els drets lingüístics dels catalanoparlants.

"Resulta especialment greu", ha dit Rodríguez, "que aquesta burla es produís en un acte institucional que tenia com a objectiu denunciar les discriminacions, en el qual es va presentar un informe que constata que les discriminacions per raó de llengua són les que més han augmentat, un 50% en el darrer any".

Plataforma per la Llengua, per la seva banda, ha demanat a l'Ajuntament "una rectificació i unes disculpes públiques" per aquests fets, i ha lamentat que, "fins i tot en el marc d'un acte com aquest, en què teòricament es té en compte la interseccionalitat de les discriminacions, s'emparin discursos de menyspreu als catalanoparlants".

"És intolerable que una administració pública, que ha de vetllar per la promoció i la defensa de la llengua catalana, empari i faci una representació que estigmatitza els catalanoparlants i n'ignora la discriminació", ha indicat Òmnium Cultural.

Resposta de l'Ajuntament

La tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Maria Eugènia Gay valora les peces teatrals com "la impressió satírica d'un grup concret, en el marc de la llibertat d'expressió, però en cap cas de la visió de l'Ajuntament". La tinent d'alcalde subratlla que aquesta opinió la va expressar "personalment" a l'entitat denunciant, Plataforma per la Llengua, present a l'acte, "en el mateix moment".

La responsable municipal també ha afegit que el consistori barceloní és "sensible" amb la realitat lingüística del català i afegint que "està fermament compromès" amb la "defensa i promoció" de la llengua. A parer seu, una "mostra" d'aquest compromís són els cursos gratuïts de català que s'ofereixen a les persones immigrades que arriben a la ciutat "amb l'objectiu de garantir-ne la inclusió i el ple exercici dels drets lingüístics".