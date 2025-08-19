La Moncloa eleva la pressió per tenir pressupostos l'any que ve

El govern espanyol s'ha proposat, aquest any sí, poder tirar endavant un projecte de pressupostos que aconsegueixi el suport dels seus socis parlamentaris. Després que la ministra d'Hisenda María Jesús Montero confirmés aquest dilluns que el govern espanyol presentarà el projecte per als nous comptes, aquest dimarts ha estat el torn del ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Óscar López, qui ha assegurat que l'executiu treballarà per tenir els pressupostos.
"Treballarem i confio que ho aconseguirem", ha afirmat en una entrevista de RNE Óscar López, un dels ministres més propers al president Pedro Sánchez -va ser el seu assessor-. Els membres del govern espanyol eleven així la pressió als socis d'investidura, entre ells ERC i Junts, per tenir uns nous pressupostos després d'haver prorrogat els del 2023 en dues ocasions.
López ha assenyalat que, malgrat tenir minoria al Congrés, durant els set anys de govern de Sánchez s'ha aconseguit "tirar tot endavant". "Allà estan les xifres de lleis i mesures aprovades, i nosaltres no sabem fer una altra cosa que agermanar-nos i treballar per arribar a acords", ha reblat.
De fet, tal com ha avançat Nació, el govern espanyol ja prepara gestos per acontentar els socis. Segons expliquen fonts de l'executiu català i de l'espanyol, està previst que la condonació del 20% del deute que la Generalitat té amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) vegi la llum al segon Consell de Ministres del curs, el de dimarts 2 de setembre.
Les paraules de López -i també de Montero- arriben després que el president d'ERC, Oriol Junqueras, advertís aquest dilluns que els socialistes s'han "situat a anys llum de la possible aprovació d'uns pressupostos". El líder republicà va insistir en la necessitat de canviar el model de finançament i avançar "de manera decidida" en la recaptació fiscal abans d'iniciar una negociació pels comptes a Catalunya i a l'Estat. "Han decidit no complir amb tots els compromisos previs que han de fer possibles uns pressupostos", va alertar.
Així, mentre Montero confia "rotundament" a presentar el projecte dels nous comptes, l'aliança amb els republicans trontolla per l'incompliment en acords en matèria fiscal i la recaptació de l'IRPF per part de la hisenda catalana. De fet, Junqueras ha acusat directament Montero de no complir els compromisos i de no ser "la persona que més pot contribuir a generar els consensos necessaris perquè hi hagi nous pressupostos".