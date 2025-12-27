Aquest any hem après... Que es pot condemnar un fiscal general de l'Estat

La judicialització al Madrid DF ha arribat a extrems insospitats. Pedro Sánchez està encerclat per casos de corrupció i ja no és intocable ni tan sols el fiscal general de l'Estat. Aquest any hem après que el Tribunal Suprem pot condemnar el màxim responsable de la Fiscalia en un judici amb poques proves i cap que acrediti que, efectivament, Álvaro García Ortiz va filtrar informació confidencial de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. El Suprem, en una condemna en dues fases -primer va comunicar la inhabilitació, i unes setmanes més tard, els arguments de la sentència- ha fet caure el fiscal general i ha donat un cop important al govern espanyol, que va tancar files amb ell i que encara en defensa la innocència.
La causa, en tot cas, ha evidenciat totes les misèries del Madrid DF. Des de la judicialització extrema, fins a les tensions internes a la Fiscalia, passant per les fake news i la guerra sense pietat entre el PSOE i el PP. El judici va despullar les maniobres de l'entorn d'Ayuso. El seu cap de gabinet, Miguel Ángel Rodríguez, va admetre haver difós informacions falses per fer veure que la Fiscalia havia ofert un pacte a l'empresari Alberto González Amador, parella d'Ayuso i autor confés de dos delictes de frau fiscal a Hisenda. El cert, però, és que va ser la defensa de González Amador qui volia arribar un acord amb el ministeri fiscal. Desmentir les falsedats de MAR i explicar la veritat és el que ha acabat suposat la caiguda al fiscal general de l'Estat.
El Suprem va condemnar García Ortiz a dos anys d'inhabilitació, el fiscal va dimitir uns dies després, i el seu lloc l'ocuparà la fiscal Teresa Peramato, que compta amb l'aval unànime del Consell General del Poder Judicial. Qui coneix bé el dia a dia dins de la Fiscalia ja dona per fet que no li posaran fàcil, perquè la dreta política, mediàtica i judicial té entre cella i cella tots els nomenaments que faci Sánchez. El president, que continua defensant que García Ortiz és innocent, confia que el Tribunal Constitucional -de majoria progressista- posi les coses a lloc. Aquesta sentència encara trigarà mesos i, mentrestant, aquest 2025 deixa un fiscal general en exercici condemnat per primera vegada en democràcia.