Teresa Peramato, la bandera del feminisme a la Fiscalia General de l'Estat

El govern espanyol ha triat Teresa Peramato (Salamanca, 1962) com a fiscal general de l'Estat. El nomenament encara no és efectiu, perquè falta l'informe del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que no és vinculant, i una compareixença al Congrés, abans que es faci efectiu el relleu amb la signatura de Felip VI. Peramato, de l'òrbita progressista, és una feminista de soca-rel, especialitzada en violència masclista i que ha intentat portar la perspectiva de gènere a la judicatura, serà l'encarregada de substituir Álvaro García Ortiz en un moment de crisi institucional al ministeri fiscal i la judicatura. Qui coneix bé els equilibris de la Fiscalia dona per fet que no li posaran fàcil.
Sánchez juga la carta del feminisme a la Fiscalia General de l'Estat. Des que el Tribunal Suprem va condemnar García Ortiz la setmana passada, i encara a l'espera de la sentència, el govern espanyol va deixar clar que el relleu seria un perfil marcadament progressista, molt probablement una dona, i amb una trajectòria i expedients ben travats a la Fiscalia. I així ha estat. Peramato és fiscal de carrera des de fa 35 anys, i ha passat per diverses fiscalies, inclosa la de Barcelona, abans de fer el salt a la Fiscalia Provincial de Madrid, on va ser nomenada fiscal delegada per a la secció de Violència contra la Dona. També ha estat membre de l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona i fiscal de sala contra la Violència sobre la Dona.
Peramato és una fiscal progressista. Forma part de la Unió Progressista de Fiscals (UPF), igual que els seus predecessors, García Ortiz, Dolores Delgado i María José Segarra. La seva carrera ha estat estretament vinculada a la lluita contra la violència masclista. Fonts de la Moncloa en destaquen precisament això, perquè se la considera una de les grans impulsores de l'especialització judicial en aquesta matèria. La casualitat ha fet que el seu nomenament s'hagi conegut el Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències Masclistes. No ho és tant que Sánchez hagi triat un perfil com el seu, tota una declaració d'intencions davant la dreta política, mediàtica i judicial, envalentida després d'haver pogut fer caure tot un fiscal general de l'Estat.
De fet, una repassada al seu perfil de "X" permet definir bé el perfil de la futura nova fiscal general de l'Estat. No ha fet cap comentari sobre la sentència contra García Ortiz, però sí que va compartir un article del magistrat jubilat del Tribunal Suprem Perfecto Andrés, en què criticava el procediment contra el fiscal general. Més enllà d'això, Peramato es caracteritza per missatges en defensa del feminisme, contra els ventres de lloguers i contra la violència masclista. També ha fet evident el seu rebuig al genocidi a Gaza. És habitual que comparteixi continguts que denuncien les atrocitats d'Israel, especialment comeses contra infants, i és crítica amb l'anomenat pla de pau pactat impulsat per Donald Trump.
La futura màxima representant de la Fiscalia s'ha forjat també a l'alta judicatura. Ha estat fiscal adscrita davant el Tribunal Constitucional i des del gener és fiscal de sala en cap de la secció penal del Tribunal Suprem. Ha estat col·lega, doncs, d'un vell conegut de l'independentisme, com és el fiscal Fidel Cadena, acusació l'1-O, un dels artífexs del relat de la rebel·lió i enemistat amb García Ortiz des que l'exfiscal general de l'Estat el va apartar de la causa quan es va negar a demanar l'aplicació de l'amnistia. Va ser un dels moments de més tensió a la Fiscalia, un dels pecats capitals del fiscal general sortint que ajuda a entendre la seva condemna. La nova fiscal general, quan el nomenament sigui efectiu, haurà de recosir les ferides dins de la Fiscalia, una tasca que no serà senzilla en l'actual moment de polarització.
Se la considera una dona de caràcter, amb fortes conviccions i la valentia suficient per dur-les a terme. "És molt segoviana, molt castellana", diuen persones que han treballat amb ella. Se'n destaca també el criteri propi, la solvència i el rigor. És propera a Dolores Delgado -va ser ella qui la va nomenar fiscal de sala de violència de gènere- i a García Ortiz -que la va nomenar al gener fiscal de sala del Suprem en l'àmbit de protecció de les víctimes del procés penal-. Aquell nomenament no va ser impugnat per ningú, cosa sorprenent en l'actual context, però que també acredita que Peramato, més enllà de la seva orientació obertament progressista, té el reconeixement dels seus col·legues.