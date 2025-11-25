Sánchez proposa la progressista Teresa Peramato com a nova fiscal general de l’Estat

El govern espanyol proposa Teresa Peramato com la nova fiscal general de l'Estat, tal com ha avançat la SER. Pedro Sánchez ha triat l'actual Fiscal de Sala en cap de la Secció Penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem per substituir Álvaro García Ortiz, que va dimitir aquest dilluns després de ser condemnat per l'alt tribunal a dos anys d'inhabilitació per filtrar un correu en què Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, admet frau fiscal.
Peramato és un perfil clarament progressista, feminista i contrari al genocidi a Palestina. Fiscal de carrera amb 35 anys d'exercici, és presidenta de la Unió Progressista de Fiscals i destaca per una gran expertesa en violència masclista, pel qual té el reconeixement unànime dels operadors jurídics. A més també ocupa el càrrec de fiscal de Sala Delegada per a la Protecció i Tutela de les Víctimes en el Procés Penal.
De fet, és considerada una de les grans impulsores de l'especialització judicial en matèria de violència masclista i la notícia de la tria del govern espanyol arriba el 25-N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Contra les Dones. El 2005 va ser nomenada fiscal delegada per a la Secció de Violència sobre la Dona a la Fiscalia Provincial de Madrid i també va ser membre del Grup d’Experts de l’Observatori Estatal de Violència contra la Dona per a l’elaboració del Primer Informe Anual de l’Observatori Estatal de Violència sobre la Dona publicat el 2007. A més, entre el 2021 i el 2025, ha estat fiscal de Sala contra la Violència sobre la Dona.
Fonts judicials expliquen que, una vegada aprovada la proposta al Consell de Ministres d'aquest dimarts, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) haurà d'emetre un informe no vinculant. Aleshores, Peramato compareixerà davant de la Comissió de Justícia del Congrés i, finalment, el govern espanyol n'acordarà el nomenament definitiu com a fiscal general de l'Estat.
Qui és Teresa Peramato?
Teresa Peramato Martín va néixer a Salamanca el 12 de novembre de 1962. És llicenciada en Dret per la Universitat de Salamanca i va ingressar a la carrera fiscal el 1989. Des d'aleshores, ha treballat a fiscalies de les Audiències Provincials de Tenerife i Valladolid, així com als Tribunals Superiors de Justícia de Catalunya i Madrid, i ha estat fiscal davant del Tribunal Constitucional.
És considerada com una de les màximes expertes en violència de gènere a l'Estat, així com un perfil marcadament progressista. I és que és l’actual presidenta de la Unió Progressista de Fiscals (UPF), des d’on reclama més autonomia per al Ministeri Públic, alhora que ha denunciat el genocidi a Palestina per part d'Israel amb diverses publicacions a les xarxes socials.