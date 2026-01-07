La Moncloa surt en defensa de Rodríguez Zapatero per la seva tasca de mediació a Veneçuela

“La pau i l’estabilitat internacional només són possibles amb el dret internacional. El futur de Veneçuela s’ha de construir a través del diàleg entre veneçolans i rebutgem tota acció que viola la sobirania dels estats i no respecti el dret internacional”. Així ha expressat el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, l’actitud de l’estat espanyol davant els fets a Veneçuela. Una actitud que “permet reclamar pau i justícia per a Ucraïna i Gaza, i defensar la sobirania de Dinamarca a Groenlàndia ”, ha subratllat Albares després del consell de ministres. “El que representem està en joc”, ha dit, afirmant que s’ha de triar “entre el dret internacional o la llei de la selva”.
Albares ha refermat la predisposició d’Espanya a fer de mediador a Veneçuela i ha expressat que Madrid està en contacte amb la nova presidenta (“Hi ha una interlocució a través de l’ambaixada”), així com també amb l’oposició, assenyalant que havia parlat amb Edmundo González. Sobre el paper que pot estar jugant l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, “que no actua en nom del govern espanyol però fa una tasca que l’executiu reconeix i valora”. Ha recordat que Zapatero va començar a intervenir el 2015 “a petició de l’oposició”.
El ministre ha explicat que el Partit Popular dels anys de Mariano Rajoy va reconèixer la tasca mediadora de Zapatero a Veneçuela, gràcies a la qual es va aconseguir l’alliberament del dirigent opositor Leopoldo López. Ha reclamat al PP que “no utilitzi Veneçuela com un element matusser per erosionar l’executiu espanyol”.
José Manuel Albares ha deixat clar el “compromís” per la integritat territorial de Dinamarca. No ha concretat sobre l’enviament de tropes a Ucraïna -tema que ja ha generat discrepàncies en socis com Podem i Sumar- després que s’assoleixi un estat de pau, que es faria sempre dins de la legalitat internacional: “Encara estem lluny d’un pla com a tal perquè Rússia continua la seva agressió”. El ministre ha asseverat que és hora que Europa esdevingui en el gran referent dels ideals que la van fundar, cridant a “un rearmament moral” en favor dels valors de l’europeisme. Ha assegurat que les empreses espanyoles a Veneçuela estan en una situació de plena normalitat.
"No tenim res a parlar amb Vox"
Es contactarà amb tots els grups polítics per explicar-los el contingut de la reunió de la Coalició de Voluntaris per Ucraïna a París. Sobre si Vox serà convocat ala ronda de contactes, la ministra portaveu Elma Saiz ha assenyalat, sobre Vox, que el partit ultra sempre s’ha pocisionat al costat d’Orban més que al costat d’Ucraïna. “No tenim res a parlar amb aquesta formació d’extrema dreta”, ha afirmat la portaveu.
L’executiu s’ha pronunciat l’endemà que el president espanyol, Pedro Sánchez, assegurés que "l'únic objectiu" de la intervenció nord-americana a Caracas era "aprofitar-se dels seus recursos naturals". Ho va dir des de París, on la Coalició de Voluntaris per Ucraïna va considerar els fets a Veneçuela un "precedent terrible i molt perillós" que empeny el món a un "futur d'inseguretat" com el que s'ha viscut en altres invasions guiades pel petroli.
Sánchez, com van fer en un comunicat els governs del Regne Unit, frança, Itàlia, Alemanya i Polònia es van adreçar al president dels Estats Units, Donald Trump, per advertir-lo que no permetrà que amenaci la “integritat territorial” danesa o les "violacions del dret internacional".
Potser posant un contrapunt d’optimisme al context geolpolític, el titular d’Economia, Carlos Cuerpo, ha subratllat les bones perspectives de l’economia espanyol, en bona part basades en uns bons índexs del consum privat, amb una taxa d’atur del 10% que sol acompanyar els bons moments. Una ocupació que creix i es concentra en sectors d’alt nivell productiu, amb 2 punts per damunt de l’ocupació mitjana.
Cuerpo ha assenyalat la millora de la productivitat per hora, amb un increment de renda disponible a les llars, que fa compatible un augment del consum i de l’estalvi. Una millora “generalitzada en tots els nivells de renda, sense problemes de sobreendeutament”, segons Cuerpo.
Sobre la reunió de dijous entre Sánchez i el líder d’esquerra, Oriol Junqueras, la portaveu Elma Saiz no ha concretat detalls sobre el finançament i ha assenyalat que la trobada tractarà sobre la situació internacional i el seguiment dels acords amb ERC. Ha recordat que la vicepresident Montoro prepara un model de finançament que doni més recursos a les comunitats, i que, mentrestant, l’executiu ha posat a disposició de les comunitats autònomes 300.000 milions d’euros més.