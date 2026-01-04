Maduro ja és a Nova York per ser jutjat per «narcotràfic» i «terrorisme», tot i els dubtes legals

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha estat conduït al Centre de Detenció Metropolitana de Brooklyn, a Nova York, emmanillat i escoltat per agents de l'Agència Antidroga dels EUA (DEA). En un dels comptes oficial de la Casa Blanca s'ha publicat un vídeo on apareix el dirigent veneçolà caminant per un passadís sobre una catifa de la DEA i escortat per dos agents. En el vídeo Maduro saluda diverses persones i els desitja "bon any".
Abans de tot això, Maduro i la seva esposa, Cília Flores, han baixat de l'avió a la base aèria de Stewart acompanyats per més d'una vintena d'agents. El president veneçolà baixava les escales de l'avió amb lentitud, graó per graó, agafant-se a la barana i amb clares mostres de desorientació -en imatge anteriors s'havia vist Maduro amb antifaç i cascos de la construcció a les orelles-. Posteriorment, ha estat traslladat amb helicòpter fins ala ciutat de Nova York.
Dubtes sobre la legalitat dels atacs i de la "captura"
Trump ha anunciat, sense cap mena de miraments, que es farà càrrec de Veneçuela i de les seves grans quantitats de petroli, concretament, Veneçuela és el país amb més petroli del món. Tot i la transparència de Trump sobre la seva anhela per controlar el petroli veneçolà, des dels EUA asseguren que jutjaran Maduro per tenir càrrecs de conspiració "narco-terrorista", per "fabricar, distribuir i entregar substàncies controlades". A més, està acusat de la importació de cocaïna, possessió de metralladores i explosius. Tot i aquests càrrecs, diversos experts plantegen sobre quin tipus de dret tant estatunidenc com internacional se sustenta l'actuació de Donald Trump, que marca un precedent en termes geopolítics, del dret i militars.
Delcy Rodríguez, la nova presidenta
El Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela (TSJ) ha ordenat que la vicepresidenta executiva del govern, Delcy Rodríguez, passi a exercir de presidenta després de la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. En la lectura d'un comunicat difosa per mitjans veneçolans, la presidenta de la Sala Constitucional, Tania d'Amelio, constata "l'absència forçosa" del president i encarrega les seves atribucions, deures i facultats a Rodríguez. El TSJ ha argumentat que aquesta decisió es pren per "garantir la continuïtat administrativa i la defensa integral de la nació".
De fet, la presidenta de la Sala ha assegurat que el país viu "un estat d'urgència manifesta i amenaça certa", que fa que calgui actuar per "preservar els interessos de la nació davant l'agressió estrangera". En aquesta línia, ha assegurat que és "una situació excepcional, atípica i de força major" i ha remarcat que cal "certesa constitucional" davant "la màxima gravetat que amenaça l'estabilitat de l'Estat, la seguretat de la nació i l'efectivitat de l'ordenament jurídic".
Per altra banda, Rodríguez ha assegurat que Nicolás Maduro és "l'únic president" del país i n'ha exigit l'alliberament "immediat". "Mai més tornarem a ser esclaus ni colònia de cap imperi", ha dit en una intervenció televisada aquest dissabte. Rodríguez ha comparegut acompanyada del Consell de Defensa de Veneçuela per donar resposta a la captura per part dels Estats Units d'Amèrica de Maduro i de la seva esposa, Cilia Flores. Ha acusat els EUA de dur a terme "una agressió militar sense precedents" amb l'objectiu d'un canvi de règim i de capturar els recursos energètics de Veneçuela.