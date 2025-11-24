El fiscal general dimiteix després de la condemna del Suprem: «He servit fidelment la institució»

Dimiteix el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, després de la condemna del Tribunal Suprem, de dos anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de dades reservades. García Ortiz ha enviat una carta al ministre de Justícia a primera hora del matí, tal com han confirmat fonts de la Fiscalia, i li ha traslladat la voluntat de renunciar en el càrrec, decisió que haurà d'executar Félix Bolaños. La decisió arriba abans i tot de tenir el detall de la sentència, que no s'ha pres per unanimitat. El Suprem va optar per fer pública la condemna, però no els arguments per sostenir-la. El govern espanyol "respecta" la decisió dels jutges, però manté que el fiscal general sortint és innocent.
A la carta, García Ortiz ha traslladat el seu "profund respecte a les decisions judicials" i diu que, "a falta de més concrecions", ara "és el moment d'abandonar l'acompliment de tan alta responsabilitat". Amb tot, el fiscal general insisteix que "ha servit fidelment la institució". Mentre no es produeix el relleu -el govern espanyol ja ha dit que ho activarà de manera ràpida-, les seves funcions les exercirà la tinent fiscal del Suprem, María Ángeles Sánchez Conde. Amb la sortida de García Ortiz, el Ministeri de Justícia ja pot posar sobre la taula el nou fiscal general, que es preveu que sigui de marcat caràcter progressista, una declaració d'intencions per part de Pedro Sánchez.
La inhabilitació del fiscal té derivades polítiques. És un cop a Pedro Sánchez i al govern espanyol, que ha defensat García Ortiz sense fissures fins al final. També dona arguments a Alberto Núñez Feijóo, i sobretot reforça encara més a Isabel Díaz Ayuso, que va denunciar una operació d'Estat contra ella i el seu entorn. Al judici no es van aportar proves concloents que acreditessin que el fiscal general era el responsable de la filtració. La fotografia inèdita d'un fiscal general condemnat retrata la judicialització extrema que impregna ara la política espanyola: ni tan sols el màxim responsable de la Fiscalia és intocable.
Sánchez ha mostrat obertament el seu rebuig a la sentència condemnatòria del Suprem. "Respectem i acatem la sentència, però discrepem de la seva orientació", va dir en la compareixença per fer balanç de la cimera del G20 a Sud-àfrica. "Crec en la innocència del fiscal general perquè els testimonis dels mateixos periodistes al judici van acreditar que no era l'origen de la filtració", va insistir el president espanyol. L'executiu ja ha iniciat "el mecanisme" per rellevar García Ortiz i confia que la sentència del Suprem arribarà a "altres instàncies" com el Tribunal Constitucional, on una majoria progressista podria esmenar la condemna.
Carta de renúncia del fiscal general de l'Estat by Naciodigital