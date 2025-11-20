El PP exigeix a Sánchez demani perdó i convoqui eleccions després de la condemna al fiscal general

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que demani perdó per la "grollera operació política" que ha portat al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, a ser condemnat per un delicte de revelació de secrets. "Per primera vegada en democràcia, un fiscal general de l'Estat ha estat condemnat en l'exercici del càrrec. Aquesta anomalia pesarà sempre sobre Sánchez. Ja només pot evitar una major vergonya institucional demanant perdó als espanyols", ha afirmat en un missatge a 'X'. Altres càrrecs del PP han anat més enllà i han demanat a Sánchez que dimiteixi i convoqui eleccions.
"Sánchez ha de demanar perdó als espanyols, dimitir i convocar eleccions", ha escrit a 'X' la portaveu dels populars al Congrés, Ester Muñoz, minuts després de conèixer la decisió de l'alt tribunal. La vicesecretària Cuca Gamarra, per la seva banda, ha destacat que García Ortiz ha quedat "condemnat i inhabilitat". "Qui ha de perseguir els delictes, els ha comès. La degeneració sanchista és total, però la llei és igual per a tothom", ha reblat.
La sala segona del Tribunal Suprem ha acordat per majoria condemnar el fiscal general a una pena d'inhabilitació especial per al càrrec de dos anys i una multa de 20 euros diaris durant dotze mesos per la filtració de dades personals de González Amador. A més, li imposa una indemnització de 10.000 euros i el pagament del cost del procés judicial, incloent-hi les despeses de l'acusació particular. El tribunal considera que García Ortiz és responsable d'un delicte de revelació de dades reservades. Les magistrades progressistes Ana María Ferrer i Susana Polo han anunciat vots particulars.