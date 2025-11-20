Sánchez «no comparteix» la condemna al fiscal general però n'activa el relleu

El govern espanyol "respecta però no comparteix" la decisió del Tribunal Suprem de condemnar el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, a dos anys d'inhabilitació per revelació de dades reservades de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, l'empresari Alberto González Amador. Fonts de l'executiu confirmen que, en els pròxims dies, es posarà en marxa el procediment per nomenar un nou fiscal general i remarquen la bona feina feta per García Ortiz al capdavant del ministeri fiscal "en defensa de la llei i la veritat". El govern espanyol, i concretament Pedro Sánchez, ha defensat sempre la innocència del fiscal i la condemna suposa un revés polític important. Segons fonts de la Fiscalia, mentre no es produeix el relleu, les funcions les exercirà la tinent fiscal del Suprem, María Ángeles Sánchez Conde.
La sentència, amb dos vots particulars de les dues magistrades progressistes, encara no s'ha fet pública i només se n'ha notificat la condemna. L'alt tribunal també obliga García Ortiz a indemnitzar González Amador amb 10.000 euros i a una multa de 7.200 euros. La resolució descarta la presó però obligarà García Ortiz a dimitir del càrrec. La sentència no s'ha pres per unanimitat, cosa significativa. La ponent era Susana Polo, considerada juntament amb Ana Ferrer, del sector progressista. La majoria del tribunal, però, ha tombat la seva proposta d'absolució i ha tornat a redactar una resolució per argumentar la condemna. El ponent ha estat, finalment, Andrés Martínez Arrieta, presidenta del tribunal i de la sala segona del Suprem.
La inhabilitació del fiscal té derivades polítiques. És un cop a Pedro Sánchez i al govern espanyol, que ha defensat García Ortiz sense fissures fins al final. També dona arguments a Alberto Núñez Feijóo, i sobretot reforça encara més Ayuso, que va denunciar una operació d'Estat contra ella i el seu entorn. Al judici no es van aportar proves concloents que acreditessin que el fiscal general era el responsable de la filtració.
La fotografia inèdita d'un fiscal general condemnat retrata la judicialització extrema que impregna ara la política espanyola: ni tan sols el màxim responsable de la Fiscalia és intocable. García Ortiz, proper al PSOE, és responsable del gir del ministeri fiscal en les causes relacionades amb el procés, un canvi de rumb que li ha provocat més d'una crisi interna i malestar amb alguns sectors poderosos dins de la Fiscalia, com ara els fiscals de l'1-O, i de la judicatura, com ara Manuel Marchena, membre del tribunal que l'ha condemnat.