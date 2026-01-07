El Govern impulsa l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya per influir en la governança del Prat

El Govern ha aprovat aquest dimecres l'Autoritat Aeroportuària Catalana per poder "participar de la gestió" dels aeroports catalans, un dels objectius fixats en l'acord d'investidura entre el PSC i ERC, malgrat els recels d'Aena. Aquest organisme, que té entre els seus objectius influir des de Catalunya en la governança de l'Aeroport del Prat, agruparà totes les competències reconegudes a l'Estatut en matèria aeroportuària. "És una eina clau en termes de gestió de les infraestructures", ha dit la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, aquest dimecres en roda de premsa. "És un pas important per tenir un model aeroportuari de país, integrat al territori i amb veu pròpia davant d'Aena o Europa", ha reblat.
Amb aquesta nova autoritat, el Govern vol fer un "pas decisiu" per disposar d'una "governança integral" i "coherent" en el conjunt d'aeroports. "Volem una visió global i integral, no només dels aeroports de titularitat de la Generalitat, sinó també dels que són gestionats per Aena", ha detallat la consellera. Si fins ara es gestionava de manera "fragmentada", ara es farà una "governança integral". "La creació de l'AAC permet superar la dispersió i dotar el país d'una agència amb visió global, que integra planificació, connectivitat, impacte econòmic, sostenibilitat i cohesió territorial", ha afirmat. Aquest organisme tindrà un consell de govern format per una presidència, una vicepresidència i 13 vocalies que inclourà
Serà una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat per planificar, regular i supervisar les competències de la Generalitat en matèria aeroportuària. L'acord preveu que abans d'un mes es constitueixi un comitè tècnic -se'n detallarà la composició els pròxims dies-, que té l'encàrrec de fer una proposta de modificació de la llei 14/2009 que regula les infraestructures i una proposta d'estatuts durant el primer semestre de 2026. Això s'haurà de tramitar al Parlament i el Govern preveu que estigui enllestida en el segon semestre de 2026. "La AAC hauria d'estar operativa l'1 de gener de 2027", ha concretat Paneque.
Així, podrà tenir interlocució "especialitzada" davant d'Aena, Enaire i altres organismes aeroportuaris, una qüestió que Aeroports de Catalunya no té, ara com ara. Tindrà més capacitat en processos com el Dora, sobre l'operativa, les tarifes, o els plans director. "Podrà parlar de tu a tu amb Aena, Enaire o la Unió Europea", ha explicat. Servirà, dit d'una altra manera, per "millorar la governança" del Prat, però Paneque ha evitat parlar de "cogovernança". "Comencem un camí, ens marquem l'1 de gener de 2027 perquè l'Autoritat comenci a funcionar amb tota l'operativa", ha dit. La idea del Govern és "participar" de la gestió del Prat dins de l'àmbit de les seves competències.
Entre les funcions de l'Autoritat Aeroportuària hi haurà la planificació del sistema aeroportuari, amb l'elaboració d'un pla estratègic per ordenar els aeroports; l'accessibilitat i integració territorial, amb la planificació de la connexió amb la xarxa de transport i el foment de les ciutats aeroportuàries; també la sostenibilitat del sector aeroportuari, implementar eines tecnològiques i funcions de representació i interlocució davant d'organismes estatals i europeus.