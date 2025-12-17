Aena descarta la gestió catalana del Prat però s'obre a «ampliar l'espai de coordinació» amb el Govern

El president d'Aena, Maurici Lucena, ha tornat a tancar la porta a la gestió catalana de l'aeroport del Prat. Com a molt, ha dit, es pot "ampliar l'espai de cooperació" amb la Generalitat, però sense més concrecions. En una entrevista aquest dimecres a La Vanguardia, Lucena ha recordat que la gestora aeroportuària és una empresa que cotitza a borsa, amb un 49% en mans dels accionistes privats i un 51% en mans de l'Estat. "Això protegeix l'actual model", ha dit. En altres paraules, no és viable segregar els aeroports catalans perquè els gestioni la Generalitat, perquè això posaria en risc el valor d'Aena i els diners dels accionistes privats, que ja han alçat la veu per evitar qualsevol temptació de desprendre's d'un dels aeroports més importants, com és el del Prat.
Lucena, doncs, es manté en la línia que ja va exhibir fa uns mesos i allunya la gestió catalana de l'aeroport de Barcelona, però no descarta que es pugui ampliar "l'espai de cooperació" amb la Generalitat. Com? "Això no depèn de nosaltres, perquè Aena no fa la normativa", diu. Quedaria en mans, doncs, el govern espanyol i el Congrés. Fa temps que ERC insisteix a abordar aquesta qüestió, que va quedar aparcada en la negociació de l'ampliació de la infraestructura, i hi treballa amb el govern de l'Estat. Socialistes i republicans van pactar a canvi de la investidura de Salvador Illa més presència de la Generalitat en les decisions sobre el sistema aeroportuari catalana, però sense l'obligació que aquest paper fos vinculant.
Més enllà d'això, Aena es mostra satisfeta amb l'acord per ampliar l'aeroport, una obra gegant que acabarà "si tot va segons el previst" entre el 2034 i el 2035. Lucena ha dit que les compensacions ambientals per l'última ampliació "estan ben encarrilades", però s'hauran de resoldre abans d'encarar les de la nova ampliació, que afecta de ple zones protegides de la Ricarda i el Remolar.