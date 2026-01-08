Junts i la CUP denuncien que Illa els ha felicitat el Nadal en castellà

Després de Reis el Parlament ha reprès l'activitat habitual amb polèmica vinculada a la llengua. Tant Junts com la CUP han denunciat que la felicitació de Salvador Illa per Nadal ha arribat tard i en castellà. Així ho han expressat totes dues presidentes dels respectius grups parlamentaris, Mònica Sales i Pilar Castillejo, que han coincidit a dir que el gest forma part de la política "espanyolitzadora" del PSC al capdavant de la Generalitat. Fonts de Presidència consultades per Nació atribueixen la postal en castellà a un "error humà" mentre que altres grups, com ERC i els Comuns, expliquen que sí que van rebre la felicitació de Nadal en català.
Als despatxos de Junts i la CUP es va rebre la postal del president de la Generalitat després de Reis, tot i que la carta es fa arribar primer al Parlament i posteriorment als partits i, per tant, no queda clar qui ha estat el culpable del retard. En tot cas, des de Junts han considerat que el retard és "tolerable" però han posat el focus en el fet que la carta sigui en castellà. "L’espanyolització de la Generalitat per part del PSC no té límit", ha denunciat Sales.
La líder de Junts al Parlament ha demanat una "rectificació immediata" de la política lingüística del Govern i ha tornat a carregar contra "un fals" Pacte Nacional per la Llengua. Per la seva banda, la CUP també s'ha referit a la "política espanyolitzadora tant desacomplexada com perillosa" del Govern. "Cap conselleria ni Pacte Nacional amaga la seva política lingüicida", ha criticat Castillejo. Què ha passat realment? Doncs fonts de Presidència asseguren que es tracta d'un "error humà".
El president de la Generalitat envia postals a tots els presidents dels grups parlamentaris amb un missatge personalitzat al darrere, aquest en català. Hi havia tres munts de postals en català, en castellà i en anglès a cadascun i estaven girades del revés. Així doncs, algunes de les que s'han enviat han estat en castellà i els afectats han estat Junts i la CUP, dos dels grups de l'oposició. Casualment, els socis del govern, no han rebut la postal en castellà. Tant ERC com els Comuns confirmen a aquest diari que la felicitació física ha estat rebuda en català.