Els Comuns reclamen que la Generalitat pugui «planificar i executar obra» a Rodalies per aprovar els pressupostos

Els Comuns han plantejat les seves condicions amb els pressupostos, que passen sobretot per habitatge i Rodalies, coincidint amb la crisi ferroviària a Catalunya i la primera jornada de vaga de maquinistes -sense complir els serveis mínims- que complica encara més la mobilitat. Abans d'entrar a la reunió, l'equip negociador ha detallat que la prioritat en aquest primer contacte serà Rodalies, amb mesures per millorar la comunicació i reforçar els transports alternatius, i per dotar la Generalitat de capacitat per planificar i executar obra i fer manteniment a la xarxa ferroviària a través d'Infraestructures de Catalunya (Ifercat). "És imprescindible que els pressupostos comencin a caminar perquè el tren sigui la gran prioritat del país", ha dit Cid. Els Comuns, un cop aconseguides les primeres sancions per incomplir la llei d'habitatge, volen arribar als 1.200 milions d'euros als pressupostos per combatre l'emergència habitacional i muscular més el parc de lloguer públic. I també prohibir la compra especulativa d'habitatge en un termini de sis mesos, a l'espera que els informes tècnics avalin la mesura en els pròxims dies. Si el Govern compra aquestes propostes, els negociadors donen per fet que els pressupostos s'encarrilaran ràpidament. "Volem uns pressupostos que es notin i hem posat les nostres condicions, els tempos són cosa seva i no ens sentim interpel·lats per cap calendari", ha dit Cid. La consellera Alícia Romero voldria tenir els comptes aprovats abans del 31 de març.\r\n