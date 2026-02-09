Què amaga l'aposta (en solitari) de Rufián per la llista plurinacional a l'Estat?

Els moviments de Gabriel Rufián són escrutats amb lupa, perquè s'ha guanyat un espai de poder a Madrid que transcendeix les sigles d'ERC. Comanda el grup parlamentari dels republicans des del 2016 i, passat el procés, s'ha anat convertint cada vegada més en una figura rellevant a l'esquerra del PSOE. Són les coordenades que es requereixen per interpretar el nou pas per la confecció d'una candidatura plurinacional de cara les properes eleccions espanyoles. La idea, verbalitzada fa uns mesos i descartada per Oriol Junqueras, torna a agafar força per una sèrie d'actes que Rufián protagonitzarà amb Emilio Delgado, diputat de Més Madrid, i Oskar Matute, dirigent d'EH Bildu.
Quan La Sexta va avançar, dissabte a la nit, l'acte -moderat per Sarah Santaolalla, col·laboradora en diversos mitjans de comunicació i assenyalada per l'extrema dreta- del portaveu d'ERC i Delgado, la informació no va trigar a sacsejar les files del partit. Són diverses les fonts consultades per Nació que posen de manifest un element clau: la cúpula no estava informada del moviment. Si el calendari no es veu alterat, la data de l'acte -18 de febrer- coincideix amb una visita que té previst fer Junqueras a Madrid per veure's amb el grup parlamentari, segons relaten les mateixes fonts. La propera cita, després de Delgado, està programada amb Matute, que ahir s'hi va referir públicament.
"Bildu és i serà un projecte pel nostre país i per al nostre país: Euskal Herria i la seva gent", va insistir el portaveu de l'esquerra abertzale a Madrid, que malgrat la simpatia que sent per Rufián no té intenció d'aplegar les sigles sota un paraigua unitari plurinacional. El dirigent republicà, en dues piulades a la xarxa social X, Rufián ha tornat a insistir en la idea que "el que ve" -l'ascens de l'extrema dreta- no s'atura "amb sigles". "Creure que el feixisme s'aturarà a la frontera de la teva seu o de la teva nació perquè vota diferent és màgia negligent", ha remarcat Rufián, que també ha negat -amb l'estil habitual- que tingui preparada una gira, perquè això només és cosa de grups com els Rolling Stones.
La direcció d'ERC, com ha reiterat aquest matí a RAC1 la secretària general, Elisenda Alamany, no està d'acord amb la idea de la llista plurinacional, perquè considera que només té sentit en eleccions de circumscripcions úniques, com és el cas de les europees. Per què, en aquest context, Rufián torna a reactivar aquest moviment? Les diverses fonts consultades insisteixen en dos elements. El primer, un component "personalista" -aquesta és la paraula que fan servir veus del partit- a l'hora de funcionar de Rufián, convertit en una figura d'abast estatal, molt coneguda i amb entrada a les xarxes, on mana la polarització. Les dificultats que travessa Sumar formen part del paisatge.
En aquest sentit cal interpretar un tuit que va publicar Alberto Garzón, exministre i exlíder d'Esquerra Unida, que va adjuntar un gràfic en el qual es veu que la preferència sobre qui ha de ser president espanyol és pràcticament igual entre Rufián i Yolanda Díaz. El baròmetre del CIS de desembre va aportar una xifra que no va passar desapercebuda: un 8,2% dels enquestats responia Rufián quan se'ls preguntava sobre qui voldrien com a president del govern espanyol. En un moment en què Díaz no ha reeixit al capdavant de Sumar, no falta qui apunta al portaveu d'ERC com "la nova Yolanda", en referència al moment desorientat -a l'Aragó s'ha tornat a veure - que es viu a l'esquerra del PSOE.
Si la direcció no compra el pla de Rufián, vol dir això que el seu nom està en perill com a candidat a les properes eleccions? Les fonts consultades per Nació indiquen que Junqueras el prefereix com a cap de cartell. Serà l'aposta per la llista plurinacional una manera de pressionar la cúpula per fer-se una candidatura a mida, circumstància que no ha tingut des que és candidat a Madrid? Aquesta és una de les hipòtesis que es tenen en compte de portes endins. En clau interna, Rufián va fer campanya per Junqueras en el congrés fratricida de la tardor del 2024, i compta amb el corrent liderat per Joan Tardà com a cobertura aèria. La llista a Madrid, per tant, només és la punta de l'iceberg.