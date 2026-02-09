ERC referma el «no» a la proposta de Rufián: «Cal una esquerra de quilòmetre zero»

Nou cop de porta d'ERC a la proposta de llista plurinacional de Gabriel Rufián. Els republicans se sumen als últims pronunciaments de Bildu i defensen una "esquerra de quilòmetre zero": "Calen projectes d'esquerra nacional arrelada i que no sigui decidida des de Madrid". Aquesta ha estat la reacció oficial del partit en veu d'Elisenda Alamany, secretària general adjunta, després que Rufián hagi anunciat una gira amb diferents líders de l'esquerra estatal per explorar aquesta llista conjunta de cara a les pròximes eleccions espanyoles. Malgrat aquests últims moviments, la direcció comandada per Oriol Junqueras manté que es presentarà amb sigles pròpies als pròxims comicis estatals i emmarca les coalicions en les eleccions europees, on el partit concorre amb Bildu i el BNG des de fa anys.
Alamany ha defensat els "diàlegs permanents" entre les diferents direccions de les forces sobiranistes i d'esquerres, però ha recordat que l'objectiu d'ERC no va més enllà de Catalunya i els Països Catalans. "Ens continuarem presentant amb les sigles de 95 anys d'història", ha sentenciat la secretaria general republicana. La direcció d'ERC assegura que entén les preocupacions que expressa Rufián, veu amb bons ulls que les expressi amb xerrades i trobades amb líders d'altres partits, però no matisa si era coneixedora de la gira. Nació ha pogut saber que la cúpula no estava informada d'aquest últim moviment filtrat a La Sexta en ple cap de setmana. Ara bé, l'estratègia d'ERC no canvia: "guanyar sobirania pas a pas" amb una estratègia que, asseguren, comença a donar els primers fruits a les enquestes tant per a Catalunya, l'Estat o fins i tot Barcelona.
Sigui com sigui, la direcció d'ERC tanca files amb Rufián i no es planteja cap moviment al Congrés. Les respostes d'Alamany han estat molt clares. Es planteja la direcció un relleu de Rufián al capdavant del Congrés? "No". Serà el candidat a les pròximes eleccions espanyoles? "Si ell ho vol, sí". Així doncs, ERC nega que s'hagi obert cap conflicte intern amb el cap de files a Madrid i considera que Rufián planteja un debat comprensible, que és com frenar la dreta i l'extrema dreta. Alamany ha considerat que "el millor antídot" és plantar cara des de Catalunya, però fins i tot ha celebrat que Rufián transmeti les preocupacions d'ERC allà on a vegades no poden arribar altres líders del partit. "Hi ha una estratègia compartida i incorporarem els debats que cada membre consideri oportuns", ha sentenciat Alamany.
Pressupostos encallats en ple caos de Rodalies
Més enllà de les reiterades preguntes sobre Rufián, Alamany també s'ha pronunciat sobre els pressupostos i Rodalies. La dirigent republicana ha mantingut que no hi ha converses amb el Govern per als comptes perquè l'acord sobre la recaptació de l'IRPF continua encallat. Els Comuns ja negocien amb el Govern després que s'anunciessin les primeres sancions per incomplir la llei de l'habitatge, però el suport d'ERC està condicionat des de fa mesos a l'acord per l'IRPF després que s'avancés en el model de finançament el passat gener. Alamany també ha assegurat que entén que el Govern no estigui per la qüestió d'avançar en els compromisos amb els republicans davant el caos de Rodalies.
En aquest sentit, Alamany ha lamentat que el Govern del PSC venia a gestionar "la Catalunya dels serveis mínims" i que ni això ha estat capaç de fer. La secretària general d'ERC es refereix al fet que els maquinistes han incomplert amb els serveis mínims que marca la vaga, tal com ha denunciat la Generalitat. Els republicans celebren les manifestacions d'aquest dissabte, que tot just van aplegar 11.000 persones, però que consideren que, més enllà de denunciar la situació dels trens, anava de "més sobirania" i d'accelerar el traspàs de Rodalies. Com han repetit en reiterades ocasions, ERC demana al PSC que defensi els catalans i no els interessos del PSOE i l'acusen de no tenir "ambició nacional". Al ple del Parlament d'aquesta setmana, igual que Junts, el PP i la CUP, totes quatre formacions demanaran la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.