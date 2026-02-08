Rufián obre ronda amb els partits d’esquerres a l’Estat per anar en bloc a les properes eleccions espanyoles

Gabriel Rufián ho avisava, i ara serà una realitat: la creació d'un front d'esquerres liderada pel republicà es posa en marxa el 18 de febrer a Madrid. Segons ha avançat La Sexta i ha confirmat Emilio Delgado, diputat de Más Madrid, tant Rufián com el polític madrileny compareixeran en un acte a la Sala Galileo de la capital espanyola per parlar sobre la situació actual i futura que ha de viure l'esquerra.
Rufián busca trobar un front comú amb totes aquelles postures que es troben a l'esquerra del PSOE davant el forat més combatiu que deixa Podem. La primera trobada ja està marcada al calendari, però hi haurà d'altres i el mateix mitjà que ha avançat la informació titlla la compareixença a Madrid del primer acte de la "gira".
Rufián per sobre de Díaz
Les dades corroboren el lideratge de Gabriel Rufián. Sense ser líder d'un partit estatal, un 8,2% dels espanyols el vol veure com a president de la Moncloa, per davant de l'actual vicepresidenta Yolanda Díaz (6,6%). L'objectiu de Rufián és arribar on Sumar no ha sabut arribar i mantingui constants vitals del que hi ha a l'esquerra del PSOE. La presentació d'un front comú d'esquerres podria multiplicar escons i evitar que el mètode d’Hondt castigui l’atomització progressista i així poder frenar l’ascens de la dreta i la ultradreta.
En diverses intervencions, Rufián ha exposat aquest desig d'aglutinar persones que es troben properes dins del marc ideològic. "Tant a Catalunya com a Espanya hi ha un espai per a conformar aliances, espais comuns. Per què a Catalunya no pot haver-hi una entesa entre ERC, CUP i Comuns? Per què a Espanya no pot haver-hi algun tipus d'entesa entre Podemos, BNG, Bildu i ERC? Per què no?", es va preguntar el republicà en el Congrés.
El front unitari d'esquerres, admeten diverses fonts consultades per Nació el desembre, pot veure's amb bons ulls per una part de les respectives militàncies, però, per ara, està prou lluny de comptar amb un suport majoritari de les bases.
Joan Tardà també assenyala el camí
Joan Tardà va constituir el primer i únic corrent intern d'ERC fa aproximadament un parell de mesos amb un objectiu molt clar: aconseguir que la formació republicana participi d'un front d'esquerres. El plantejament és molt directe: que "totes les esquerres a l'esquerra del PSC", principalment ERC, els Comuns i la CUP, concorrin plegats a les eleccions espanyoles del 2027 i que serveixi com a precedent per fer-ho a les catalanes del 2028.
Tardà ha formalitzat la proposta tant per la constitució d'un corrent intern a ERC com per fer-se cara visible als mitjans. És una veu autoritzada i escoltada dins l'esquerra catalana i vol incentivar el debat dins les files republicanes fent tàndem amb Gabriel Rufián, que fa una proposta similar però a escala estatal. Més enllà d'obtenir un millor resultat electoral, però, quin és l'objectiu d'aquesta candidatura unitària? Per Tardà, hi hauria d'haver consens en una agenda social compartida i en la resolució del conflicte, que passaria per un referèndum d'autodeterminació.