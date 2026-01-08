El PP surt en tromba contra Sánchez pel finançament: «Implora oxigen a un inhabilitat»

Com era esperable, la reacció del PP a la reunió entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras ha estat airada. El president popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la Moncloa no és cap "casa de penyores" per apuntalar un govern "en ruïnes". Feijóo ha criticat així reunió entre el president espanyol i el líder d'ERC en un missatge a la xarxa social X, on ha subratllat que la igualtat dels espanyols no pot ser "moneda de canvi". Feijóo ha afegit que el finançament autonòmic ha de perseguir el "bé comú", i ha assegurat que així serà quan el PP governi.
Al seu torn, el vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo, ha denunciat la "desesperació" del president del govern espanyol "negociant" amb el president d'ERC la "poca vida política que li queda". Del que es tracta en aquesta reunió entre Sánchez i Junqueras, segons Bendodo, és que hi hagi "espanyols de primera i espanyols de segona". El dirigent popular ha indicat que Sánchez s'ha posat de "genolls implorant oxigen a Junqueras, un dirigent inhabilitat".
Bendodo assegura que el "pagament d'aquesta compravenda amb l'independentisme" consisteix a "enterrar allò que ha de ser sagrat, que és la igualtat i la solidaritat entre totes les comunitats". El dirigent popular també ha esclatat contra la presència de Junqueras a la Moncloa: "Què hi pinta un dirigent inhabilitat?", ha preguntat Bendodo, que ha afegit que si Sánchez vol parlar de finançament autonòmic, "ho ha de fer per les vies establertes, a la conferència de presidents i al Consell de Política Fiscal i Financera". "Ha de parlar amb tots del que és de tots; el que no pot fer és parlar amb un del que és de tots", ha afegit el dirigent del PP.
Des de Catalunya, el líder del PP, Alejandro Fernández, ha rebutjat l'acord de finançament perquè, segons creu, és "dolent per a Catalunya i dolent per a tot Espanya". En un missatge a X Fernández ha afirmat que el que han pactat Sánchez i Junqueras és "la seva supervivència" i ha afegit que tots dos són "uns trilers". A més, ha recordat que el 2009 el llavors president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i el de la Generalitat, José Montilla, ja van acordar "un model de finançament singular que respectaria el principi d'ordinalitat". "Us sona?", ha preguntat Fernández.
Les comunitats governades pel PP, contra el nou finançament
Al seu torn, el PP andalús ha carregat contra Maria Jesús Montero en un clima preelectoral a la comunitat. Els populars andalusos consideren que la ministra d'Hisenda i futura candidata socialista a la comunitat "hipoteca el futur" d'Andalusia amb l'acord. El secretari general del PP andalús, Antonio Repullo, ha assenyalat que Sánchez signa amb Junqueras el "model Montero": "el finançament singular, amb milers de milions extra via ordinalitat, la quota i la recaptació dels impostos". "És una qüestió de fons que atempta directament contra la nostra sanitat, la nostra educació i la nostra dependència", ha afirmat. Davant d'això, segons ha remarcat, "Andalusia exigeix igualtat, justícia territorial i equitat fiscal" perquè "cap andalús no ha de rebre menys que ningú pel simple fet de néixer a Andalusia".
Des de Castella i Lleó, el també president popular Alfonso Fernández Mañueco ha anunciat que utilitzarà tots els recursos legals i fins i tot anirà al Constitucional per frenar el nou model de finançament. En declaracions als mitjans durant un acte, Fernández Mañueco ha reiterat el seu rebuig "als privilegis que trenquin la igualtat entre les persones i els territoris" i ha defensat que els diners de tots "són per pagar els serveis públics de tots" i no perquè Sánchez "compleixi amb les cessions els seus socis separatistes". Per al president de Castella i Lleó, l'acord amb ERC perjudicarà la seva comunitat i "trencarà la caixa comuna".
Des de Múrcia, el president popular Fernando López Miras, ha afirmat que "és inadmissible i una vergonya veure Sánchez agenollat davant un condemnat per la justícia per seguir agonitzant a la Moncloa". En un missatge a X, el dirigent murcià ha considerat que "pactar amb l'independentisme un finançament a la carta és privilegiar Catalunya per castigar la resta d'Espanya". Alhora, ha denunciat que la Regió de Múrcia és l'autonomia "pitjor finançada" d'Espanya i ha exigit un sistema de finançament autonòmic "just i pactat entre tots". "No ens conformarem amb les engrunes d'un acord indigne", ha afegit.