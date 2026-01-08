Illa preveu «bones notícies» per a Catalunya abans de la reunió Sánchez-Junqueras

"L'any començarà amb intensitat i amb bones notícies per a Catalunya i per al conjunt d'Espanya". Així s'ha expressat Salvador Illa minuts abans de la reunió que mantindran Pedro Sánchez i Oriol Junqueras a la Moncloa. En un acte a Palau, el president de la Generalitat ha demanat "no anticipar els esdeveniments" i ha demanat esperar a veure com es desenvolupa la trobada d'aquest dijous i altres fets que han d'ocórrer durant el mes de gener. Cal recordar que el finançament és una de les línies vermelles que posa ERC per asseure's a negociar els pressupostos de la Generalitat. Durant la seva intervenció, Illa també s'ha referit al context geopolític mundial i ha apuntat que el món "està en un moment de canvis que van en direccions preocupants". Tot i això, ha remarcat que no es pot caure en el "fatalisme" perquè "el futur no està escrit". En aquest context, ha defensat que "la millor manera" de resoldre els problemes és a través d'un sistema democràtic.\r\n\r\n \r\n