La fi dels cables aeris als carrers de Torre Baró: nou objectiu en marxa a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ja té un pla per acabar amb la imatge, i les conseqüències, del cablejat elèctric i de telecomunicacions que fa tants anys que defineix els carrers del barri de Torre Baró. La idea és soterrar-lo, com passa a la immensa majoria del territori barceloní. L'alcalde, Jaume Collboni, ha detallat que ja hi ha 4 milions d'euros destinats a fer-ho a dos carrers, on es començarà a intervenir aquest mateix gener. La resta del barri haurà d'anar esperant que es redactin els projectes i es posi dates a les noves obres. "Si comencem, no pararem. Les coses a les grans ciutats costen d'arrencar, però quan arrenquen no paren", ha assegurat Collboni.
La fi del cablejat aeri a Torre Baró no serà imminent, però ja té un full de ruta inicial. El pla compta amb la col·laboració de les empreses dels serveis elèctrics i els de telecomunicacions, i també es faran reunions amb els veïns de cada zona afectada per comentar les intervencions. De moment, els veïns fan equilibris amb l'eufòria. "No puc donar les gràcies per una cosa hauria d'haver arribat fa molt de temps", ha expressat Valeria Ortiz, la presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró, a la mateixa roda de premsa institucional. Sí que celebra l'arribada de les primeres obres i agraeix que darrerament el districte de Nou Barris estigui "escoltant" les demandes del teixit veïnal.
Entre els motius exhibits per l'alcalde per desplegar el pla de retirada de pals elèctrics i el pas de les telecomunicacions per l'aire hi ha hagut la modernització de la connectivitat, la millora de l'acessibilitat -el pas de veïns amb cadires de rodes o carros de la compra ara es complica en algunes voreres- però també la qüestió dels robatoris de coure. "Molts veïns es quedaven sense llum perquè el cablejat era objecte de robatoris. I això provocava que hi hagués apagades al barri de manera recurrent", ha expressat l'alcalde del PSC. Tot seguit, ha incidit en què el soterrament dels cables solucionarà aquestes sostraccions de material.
Primera fase, aquest any, segona fase, a partir del 2027
De moment, a les dues vies on començaran les obres -l'avinguda d'Escolapi Càncer i el carrer de Llerona- els treballs duraran un any, aproximadament. En aquest sentit, el regidor del districte de Nou Barris, Xavier Marcé, remarca que són dos punts rellevants del barri i que s'enduran una part important del conjunt del projecte. Mentre hi ha 4 milions destinats a aquest front, per a la següent fase són 10 milions els previstos. Es tracta de fer el mateix buidatge de cablejat visible a diversos carrers, entre els quals s'inclouen Sant Quirze de Safaja, Torrelles, Castelldefels, Castell d’Argençola i la travessera de Castellfollit. Marcé, però, detalla que això s'executarà a partir del 2027.
Collboni ha defensat que és "un esforç econòmic molt important que la ciutat ha de fer" i ha reconegut un deute urbanístic amb els barris de muntanya, on fa temps que s'està intervenint per dignificar la vida en aquests punts. Valeria Ortiz ho ha reclamat amb una última intervenció senzilla: "Volem un barri perquè la gent es faci gran i pugui viure aquí, i que les veïnes puguin sortir sense entrebancar-se".