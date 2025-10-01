L'Ajuntament refà el relat del pla per atraure turistes a Nou Barris: «En absolut és l'objectiu»

"El districte de Nou Barris, especialment els barris de la zona nord, esdevindrà a partir d'aquest dimecres i durant les properes setmanes un laboratori d'art urbà a l'aire lliure en què artistes locals i internacionals crearan fins a 17 obres de gran format que es pintaran o es construiran a l'espai públic". L'anunci ja és oficial, malgrat els intents de totes les associacions veïnals de la zona per evitar aquest projecte espinós. La clau de tot plegat és que es va presentar com una via per descentralitzar el turisme, per portar visitants als barris populars, a més d'insuflar noves formes d'art a una zona apartada del centre. Després d'anys d'estira-i-arronsa, el dia de la presentació oficial, el regidor del districte, Xavier Marcé, ha rebutjat cap mena d'intenció d'atracció turística.
“No vull defugir que aquest projecte ha estat objecte de debat públic. Hi ha gent que ha considerat que la provinença dels fons podia prestar a equívoc sobre si l’objectiu nostre és o no és que vinguin turistes. Vull aclarir que en absolut. En absolut. Res del que fem en aquest districte té com a objectiu el turisme”, ha expressat Marcé. La demostració d'aquest tarannà, segons el regidor, és que no s'ha configurat cap ruta per seguir el conjunt d'obres que es desplegaran ni tampoc s'han posat "els instruments públics" de gestió del turisme sobre la taula, en aquest cas.
Les associacions de veïns dels barris on es va projectar aquest laboratori d'art urbà, però, van demanar l'any passat que s'aturés el programa, amb un comunicat conjunt. No tenien res contra de la difusió i el desplegament de les propostes artístiques als seus barris, com també ha assenyalat el regidor Marcé aquest migdia. Tanmateix, consideraven que els 838.000 euros dedicats a un projecte que podria atraure turistes a la seva zona -una de les més pobres de la ciutat- no era una acció prioritària, i que suposava un risc. "Sabem, hem vist i s'ha estudiat que quan es fomenta el turisme el veïnat ha d'acabar marxant per no poder assumir l'augment del cost de la vida que arriba amb les maletes dels turistes rodant pels nostres carrers", establia el comunicat conjunt de les entitats de Torre Baró, Ciutat Meridiana, Trinitat Nova i Roquetes.
Els veïns no s'ho inventaven, quan mencionaven la possibilitat de l'arribada de turistes. A la licitació de l'Ajuntament de Barcelona per convocar el projecte s'expressava de manera clara la voluntat de la captació de visitants, i se subratllava amb negretes les paraules que tenien a veure amb el fons turístic. "L’objectiu principal d’aquest projecte seria la creació d’espais en el territori on la presència d’obres artístiques de l’àmbit de l’art urbà faciliti l’atracció de turisme i doni a conèixer a la ciutadania espais i zones de la ciutat que no formen part dels circuits habituals. Així doncs, el projecte cerca posicionar el districte i els seus barris al circuit turístic de la ciutat de Barcelona, posant-lo en valor com un entorn urbà que promou les arts visuals contemporànies. El projecte cerca, al seu torn, resignificar espais, carrers, façanes i edificis singulars del districte", apuntava el document.
També l'any 2022 el mateix regidor Marcé va defensar, el dia que explicaven els 41 milions d'euros aconseguits de fons europeus per a la "sostenibilitat turística", que aquests projectes permetrien "administrar adequadament els fluxos turístics de la ciutat". El comunicat públic de l'Ajuntament també va insistir llavors que la idea era "fomentar la desconcentració de l'activitat turística apostant per nous imaginaris". I encara aquest 2025, a l'abril, el mateix consistori publicava un document d'avaluació del conjunt del pla i situava com a primer objectiu del "Laboratori d'art urbà" una idea concisa: "Posicionar Nou Barris en l’imaginari turístic i cultural de la ciutat".
Obres a peu de carrer: murals, escultures i llums
Ara, però, el consistori posa l'accent en el vincle que pot suposar aquest projecte per al "sentit de pertinença i d'identitat del veïnat". De fet, a més d'implicar fins a cinc escoles i instituts de la zona a l'hora de fer-hi murals, la idea és que els veïns noubarriencs trobin també en el seu dia a dia un compendi de pintures a façanes, escultures al carrer i obres amb llums que es podran apreciar tant a la Biblioteca de Nou Barris com al Centre Esportiu Municipal Turó.
La idea és que els murals tinguin una vigència d'almenys quatre anys, mentre que els projectes escultòrics i lumínics puguin fer-ho almenys durant dos anys. Els artistes que els han confeccionat han estat seleccionats per un comitè d'experts que ha barrejat creadors locals i internacionals, remarca el consistori. I l'execució del projecte NOU Sentit Urbà anirà a càrrec d'una UTE formada per Folch Studio, Barcelona Events Musicals i Rebobinart, després que guanyessin el concurs públic.
Ara, les obres s'hi aniran desplegant els pròxims tres mesos de manera esglaonada. Una de les propostes artístiques fins i tot aportarà una crítica al turisme massiu a l'entorn de la capital catalana. El dissenyador i fotògraf barceloní Octavi Serra instal·larà una escultura que portarà per títol: "Atenció: zona en procés de turistificació".