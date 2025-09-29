Quina renda mitjana té cada barri de Barcelona?

24.000 euros. Aquesta és la diferència entre el barri de Barcelona amb la renda més alta i el de la renda més baixa. Són dades del 2022, publicades aquest dilluns per l'Idescat. El districte de Sarrià-Sant Gervasi concentra els barris amb les rendes més altes i Nou Barris i Sant Andreu les més baixes.
El barri amb la renda més alta és Les Tres Torres, amb una xifra mitjana de 33.382 euros. El segueixen Pedralbes (31.219) i Sant Gervasi-Galvany (29.2879). Fora del districte de Sarrià-Sant Gervasi, La Vila Olímpica del Poblenou (25.939), Les Corts (23.381) i la Dreta de l'Eixample (23.769), són els tres barris amb més renda.
Per contra, els 9.266 euros de Ciutat Meridiana suposen la xifra més baixa de la ciutat. Lleugerament per sobre hi ha Torre Baró (10.082) i la Trinitat Vella (10.358). Tots tres entre Nou Barris i Sant Andreu, fora d'aquesta zona, els 10.893 euros del Raval, els 11.577 del Besós i el Maresme i els 13.971 del barri Gòtic són les rendes més baixes.
A banda, les dades analitzen l'índex socioeconòmic territorial (IST), un indicador que concentra en un sol valor dades en els àmbits laboral, educatiu, d'immigració i de renda. Tenint en compte aquest paràmetre, hi ha 10 barris amb un IST que supera la mitjana catalana en més de 20 punts percentuals, entre els quals destaquen les Tres Torres (134,3), Sant Gervasi – Galvany (130,1), Sarrià (129,0), Sant Gervasi – la Bonanova (128,8) i Pedralbes (128,4). A l’altre extrem, hi ha 10 barris amb un IST 20 punts percentuals més baix que el de la mitjana catalana, entre els quals destaquen Ciutat Meridiana (66,5), el Besòs i el Maresme (73,6), la Trinitat Vella (74,5) i Torre Baró (75,8). El valor de Barcelona com a ciutat és de 107,5.
Població ocupada i qualificació dels treballadors
Les dades de l'Idescat analitzen diversos valors. Un d'ells és el de la població ocupada. A Barcelona els barris que en tenen més són La Clota (72,5%), la Font d'en Fargues (71,8%) i Sant Andreu (71,3%) i els que en tenen menys són el Gòtic (45,3%), Besòs i el Maresme (52,3%) i Torre Baró (53,2%).
Pel que fa als treballadors de baixa qualificació, el barri de la Vila Olímpica i el Poblenou és el que en té menys (1,8%), seguit de Pedralbes i Sarrià, ambdós amb un 2,1%. Els que en tenen més son Ciutat Meridiana (25,5%), Torre Baró (23%) i Vallbona (21,3%), tots ells a Nou Barris.