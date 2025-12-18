Els fills d'Isak Andic fan una oferta milionària a la parella del pare per tancar l'herència

Un dels fronts oberts després de la mort de l'empresari fundador de Mango, Isak Andic, està més a prop de solucionar-se. És el relacionat amb l'herència, ja que els fills i la parella del magnat, Estefanía Knuth, ultimen un acord per posar fi a un conflicte que ha arribat als jutjats, tal com ha informat El País aquest dijous. Concretament, els descendents d'Andic han fet una oferta de 27 milions d'euros a la dona, 22 milions més dels que proposaven inicialment dels que consten al testament.
Fonts coneixedores del procés parlen de "principi d'acord" al mitjà esmentat. Un principi d'acord que desencallaria després d'un any un conflicte que és judicial, ja que Knuth va portar el cas als tribunals en considerar insuficient els diners que Isak Andic contemplava per a ella en les últimes voluntats.
El testament de l'empresari, firmat davant de notari el 2023, preveu cinc milions d'euros per a la parella, però aquesta denuncia que no és una quantitat adient perquè Andic tenia 4.500 milions d'euros, segons Forbes, i era la persona més rica de Catalunya. D'altra banda, el testament estableix un repartiment equitatiu entre els fills de la resta del patrimoni, tot i que aquests estan disposats a cedir amb Knuth per tancar la disputa.
No és l'únic cas judicial que envolta els Andic: Isak va morir per un accident?
El 14 de desembre del 2024, Andic es va precipitar al buit mentre feia una excursió a Montserrat amb el fill Jonathan en una zona propera a les coves de Salnitre. La investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta i, tot i que en un inici van assegurar que es va tractar d'una caiguda accidental, ara investiguen el fill, l'única persona que l'acompanyava en el moment dels fets, com a sospitós.
El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Martorell ha ordenat a la policia que se centri en la hipòtesi de l'assassinat i es basa en el mòbil de Jonathan i les trucades que hauria fet immediatament després de la caiguda. També en les contradiccions que hauria delatat en les seves declaracions a la policia.
Amb tot, la família descarta públicament aquesta possibilitat i reitera que va ser una mort accidental, tot i que la ruta no era perillosa i, de fet, és una de les més transcorregudes per arribar a l'abadia de Montserrat. Mentrestant, la mort del magnat d'origen turc establert a Catalunya des del 1967 s'ha convertit en un serial mediàtic, impulsat pels constants girs de guió.