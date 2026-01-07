Les rebaixes d'enguany generaran 26.170 contractes a Catalunya, un 0,3% menys dels que es van signar l'any passat (26.250), segons les previsions de l'empresa de recursos humans Randstad. La majoria es firmaran a Barcelona (19.995), on es preveu que baixin un 0,6% interanual. També baixaran a Girona, un 2,1%, fins als 2.515. En canvi, a Lleida augmentaran fins a les 1.255 signatures (+4,6%) i a Tarragona fins a les 2.405 (+1,9%).\r\n\r\nDe nou, Catalunya és la comunitat de l'Estat on es preveu més contractació per a la campanya de rebaixes que en la majoria d'establiments arrenca aquest dimecres. A tot l'Estat, Randstad calcula que es generaran 143.500 contractes, un 2,5% més que l'any passat, la majoria en el sector del transport i la logística.\r\n