El govern espanyol vol apujar el salari mínim un 3,1% el 2026 sense tributació en l'IRPF

El govern espanyol proposa apujar el salari mínim interprofessional (SMI) un 3,1% fins fins als 1.221 euros mensuals en 14 pagues -17.094 euros bruts anuals- sense que tributi en l'IRPF. Ho ha anunciat el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, després de reunir-se amb els agents socials a primera hora d'aquest dimecres.
D'aquesta manera, l'executiu fa cas de les recomanacions del comitè d'experts que ha assessorat el Ministeri de Treball, que aposta per aquesta opció o per l'alternativa d'incrementar l'SMI un 4,6%, 56 euros mensuals més, fins als 1.240 euros mensuals amb 14 pagues -17.360 euros bruts l'any-, si s'opta perquè passi a tributar a l'IRPF.
Pérez Rey, que ha indicat que s'ha consensuat amb Hisenda que l'SMI no tributi tampoc el 2026, ha afirmat que els agents socials estudiaran ara aquesta proposta. De moment, no han rebut ni un "sí" ni un "no", mentre que a la reunió no s'han abordat la reforma de les regles de compensació i absorció salarial, que aniria en un altre decret diferent.
En termes percentuals, aquestes pujades serien del 3,1% en el primer cas (sense tributació) i del 4,7% en el segon (amb tributació). Els experts justifiquen que, d'aquesta manera, l'SMI representaria almenys el 60% del salari mitjà net, com estableix la Carta Social Europea. L'increment del 2025 va ser del 4,4%, d'uns 50 euros mensuals, i va quedar exempt de tributar en l'IRPF.
La tributació de l'IRPF, el gran debat al voltant del salari mínim
L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) grava el salari dels treballadors a l'Estat durant cada any tenint en compte les circumstàncies personals i familiars de cada persona. És un impost progressiu i funciona per trams de salaris bruts, per la qual cosa, els tipus incrementen amb l'augment del sou.
Els trams són modificables, però si el salari mínim augmenta a un ritme superior del qual s'apugen els límits de cada tram, es dona la circumstància que passa a tenir un tipus d'IRPF més elevat i, per tant, el guany en el salari net que perceben els treballadors es veu reduït. Això mateix va passar amb l'increment del 2025, la qual cosa va provocar un enfrontament entre els dos partits del govern espanyol, PSOE i Sumar, que finalment van acordar que l'SMI no tributés en l'IRPF.
Per aquest motiu, el comitè d'experts contempla els dos escenaris i augmenta lleugerament l'increment salarial brut en cas que, finalment, l'SMI sí que tributi en l'IRPF el 2026. De totes maneres, es tracta d'un informe no vinculant i ara el govern espanyol haurà de fer una proposta formal als sindicats i la patronal -la CEOE vol un increment inferior, de l'1,5%- abans de presentar-la al Congrés perquè la validi.