El document que has de presentar per no perdre la pensió de jubilació l'any 2026

La modificació de la jubilació l'any 2026 ha dut molts canvis i ha generat també molts dubtes. Amb l'any a punt d'acabar, hi ha alguns punts que s'han de tenir en compte de cara a l'any vinent, ja que qualsevol error en la documentació pot allargar molt més el tràmit per cobrar correctament la pensió que et pertoca de jubilació o, en el pitjor dels casos, pot provocar que te la retiren en cas que ja l'estiguis cobrant.
Per exemple, quant a les pensions no contributives, que són aquelles que cobren les persones que no han cotitzat prou durant la seva vida laboral i que també es troben en una situació d’escassos recursos, han d'estar justificades cada any. És per aquest motiu que les persones que reben aquest tipus de pensió han de demostrar cada any que continuen complint els requisits econòmics per mantenir-la. Ara bé, si no es presenta el document adequat dins del període de temps establert, existeix el perill que et retirin aquesta pensió.
El document que s'ha de presentar a principi d'any
Per poder mantenir aquesta subvenció el document que s'ha de presentar entre gener i març és la declaració amb tots els ingressos de la unitat familiar amb què conviuen de l'any anterior. Si aquest tràmit no s’entrega dins del període establert, la Seguretat Social envia un avís recordant l’obligació, si no es respon i es fa la presentació del document que toca, es paralitza la pensió de manera provisional fins que es presenti. Així i tot, una vegada regularitzada la situació, el pagament es pot reprendre i es poden recuperar fins a tres mesos d’endarreriments.
El dret a cobrar aquesta pensió per jubilació, així com l’import final, depenen directament de les rendes del beneficiari i de les persones que conviuen amb ell; per això és imprescindible que l’administració disposi cada any d’aquesta informació actualitzada. Aquest procediment afecta dues modalitats de pensió, la d'invalidesa no contributiva i la de jubilació no contributiva.
En cas que la persona beneficiària no convisqui amb ningú, aquest document s'ha de presentar igualment i en el moment que declara els ingressos anuals ha de marcar-ho, ja que la Seguretat Social ha de comprovar que la persona continua sense superar els límits de renda. A més, qualsevol canvi important, com ara una nova convivència, modificacions en els ingressos, canvis d’adreça o de situació familiar, s’ha de comunicar en un màxim de 30 dies.