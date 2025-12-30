El 2025 tanca amb una inflació controlada del 2,9% a l'Estat

L’Índex de Preus al Consum (IPC) ha baixat una dècima al desembre respecte al novembre fins al 2,9% a l'Estat i tancarà el 2025 en una mitjana del 2,7%, segons l'indicador avançat que ha publicat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La rebaixa en el dotzè mes de l’any s'atribueix principalment a la reducció dels preus dels carburants i lubricants dels vehicles personals.
El Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa considera que és una bona dada perquè permet que les famílies “continuïn recuperant poder adquisitiu”. Alhora, sosté que l’IPC subjacent mitjà baixi al 2,3%, davant el 2,9% del 2024, està "en línia" amb l’objectiu del Banc Central Europeu -del 2%-, que fa mesos que manté els tipus d'interès perquè considera està controlada a l'eurozona.
A banda dels carburants, el govern espanyol també apunta, tot i que “en un grau més baix”, als preus de l’oci i la cultura com els facilitadors de la rebaixa del preu del diner el desembre. D'altra banda, han augmentat els preus dels aliments i begudes no alcohòliques. D’aquesta manera, la taxa de l’IPC subjacent, que no té en compte preus més volàtils, continua, igual que al novembre, en el 2,6%.
Es confirma l'augment del 2,7% a les pensions
Amb la publicació de les dades de l'IPC del mes de novembre, ja es va confirmar l'augment del 2,7% de les pensions per al 2026. Els increments seran d'uns 570 euros a l'any de mitjana per una prestació de jubilació i de 500 euros de mitjana en el sistema.
En total, el govern espanyol calcula que l'augment de les pensions beneficiarà 9,4 milions de persones que reben 10,4 milions de pensions contributives, a més de les 734.900 pensions del Règim de Classes Passives de l'Estat, que es revaloraran d'acord amb el mateix índex.