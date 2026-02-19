Repsol aconsegueix un benefici de 1.899 milions d'euros el 2025, un 8% més que el curs anterior

Repsol ha obtingut un benefici net de 1.899 milions d'euros el 2025, xifra que suposa un augment d'un 8% respecte a l'any anterior, quan en va registrar 1.756 milions. Segons ha informat la companyia aquest dijous al matí, el resultat net ajustat del grup va aconseguir 2.568 milions d'euros en el tancament de l'any passat, un 15,1% per sota dels 3.025 milions d'euros de 2024. El resultat brut d'explotació (ebitda) ajustat es va situar als 5.312 milions d'euros, que representa una davallada del 12,2%.
La companyia ha presentat els resultats del 2025 aquest dijous, que assenyala que s'han vist influïts per un context "desafiant" a causa de la incertesa geopolítica i econòmica, la volatilitat als mercats energètics i l'impacte de l'apagada elèctrica del passat 28 d'abril.
En el tancament del 2025, la liquiditat del grup va ascendir a 10.271 milions d'euros –incloent línies de crèdit compromeses no disposades–, fet que representa 5,37 vegades els venciments de deute brut a curt termini, en comparació amb la xifra de 3,47 vegades del tercer trimestre de 2025.
A més, el setembre passat, Repsol E&P va accedir als mercats de capitals dels Estats Units amb l'emissió d'una oferta de bons de 2.500 milions de dòlars, la major en dòlars estatunidencs en la història de la companyia.
Així, el deute net del grup es va situar en 5.877 milions d'euros al final del quart trimestre, 1.013 milions d'euros inferior a la del final del tercer trimestre de 2025.
El conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, ha assenyalat que el 2025 va ser "un any de compliment" dels seus compromisos estratègics, que han anat acompanyats d'un "sòlid acompliment operatiu i financer, recolzat en la fortalesa dels negocis integrats i una assignació disciplinada del capital". "Hem complert amb els nostres compromisos de retribució als accionistes, alhora que hem mantingut la nostra qualificació creditícia, reforçat el nostre portafoli i avançat en iniciatives de baixes emissions de carboni", ha afirmat.